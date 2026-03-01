Raúl Rota es confirma com a gran triomfador del cap de setmana de ciclisme a la ciutat

El ciclisme, i concretament el ciclisme sabadellenc, ha estat el protagonista esportiu indiscutible dels últims dies a la ciutat. La Unió Ciclista ha celebrat aquest diumenge la tercera clàssica del cap de setmana amb el 96è Campionat de Sabadell. Dos dies molt intensos que s'han tancat en gran. "El balanç és molt positiu. Hem complert al 100% amb les previsions i sense incidències. Ens han felicitat també per l'organització. Esportivament, a més, el ciclisme sabadellenc ha sortit clarament reforçat en tots els sentits possibles", afirma el president de la UCS, Antoni Soler.
Si ahir la vallesana Laura Gómez es va coronar en la competició femenina, i en el Joan Escolà els sabadellencs Raúl i Óscar Rota i David Domínguez van completar un podi històric, enguany el guanyador ha estat el corredor del Caja Rural, Albert Roca, qui també ha estat el campió en categoria sub-23. Per darrere, el rus Yaroslav Prosandeev, del Baix Ebre, ha finalitzat segon. El primer elit a travessar la meta ha tornat a ser Raúl Rota que, a més, s'ha consolidat amb el mallot groc com a primer líder del trofeu Joan Casadevall, de les clàssiques de Catalunya, i com a campió de la Xallenge Ciutat de Sabadell.
"Poc més es pot demanar... les sensacions han estat molt bones els dos dies. Són les primeres curses de la temporada i sempre va bé començar sentint que estàs a un bon nivell i amb resultats com aquest", assegura Rota. "Sempre és un cap de setmana especial perquè són les dues proves de casa. Estic encantat de participar un any més i poder demostrar el meu nivell en una plaça que és més especial", afegeix. En el Campionat de Sabadell, novament, Domínguez i el petit dels Rota han arribat per darrere, en la quarta i cinquena posició. "Fins i tot si haguéssim escrit un guió ideal, no hauria quedat tan maco com la realitat. No es pot demanar més", diu Soler.
La UC Mònaco ha estat guanyadora per equips en la general i també en la prova d'avui diumenge, com ja ho va ser dissabte. El repte en el cap de setmana era especialment important per aglomerar per primer cop les tres clàssiques en dos dies. "Hem vist que ho podem abastar i ara l'objectiu és consolidar el format. És feina i queda tot molt junt, però és necessari per donar un impuls i per convertir Sabadell en l'epicentre del país en un cap de setmana que és rodó", assevera el president de la UCS.