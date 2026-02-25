Carlos García: "Ja hem demostrat que podem competir en qualsevol escenari"

Un cop superat el sotrac de les últimes jornades, el Centre d'Esports torna a viure amb més calma. La victòria davant de l'Atlético Sanluqueño va ser un bàlsam en un tram en què, com diu Ferran Costa, tot costa una mica més. "El més important és sumar els tres punts. Feia algunes setmanes que l'equip no ho aconseguia i era la prioritat. Estem contents d'aconseguir la victòria, però ara toca seguir", diu Carlos García, un dels habituals en l'onze i que va ser titular a l'eix de la defensa en el triomf de diumenge.
Una de les claus del gran any dels arlequinats és la solidesa. Un punt que havia perdut l'equip, per moments, en aquests partits i que va recuperar a casa amb una nova porteria a zero després d'encaixar sis gols en tres partits. "Penso que la base per guanyar els partits és deixar la porteria a zero. Estem intentant recuperar la solidesa que hem tingut gran part de la temporada, ho vam aconseguir el cap de setmana passat i ho intentarem repetir a Cartagena", assegura el defensor barceloní.
Per a García ha estat un any mogut. Va començar com a suplent, va entrar a l'equip per una sanció i va rendir a un bon nivell, es va lesionar, i ara és un habitual en els esquemes del tècnic. "Estic content. Treballo cada dia per ser millor jugador i estic a disponibilitat de l'entrenador, amb més o menys minuts, ho donaré tot per ajudar l'equip", afirma. Aquest cap de setmana, l'equip tindrà un nou test de nivell al camp d'un equip acabat de descendir des de LaLiga Hypermotion, el Cartagena. "És un desplaçament molt complicat, com la majoria de la categoria, però nosaltres sortirem a competir. Buscarem ser un equip sòlid, amb personalitat i a competir al 200% per sumar els punts. Hem anat a Múrcia, Alcorcón o Alacant, i hem de competir en tots els camps", reconeix.
L'equip de la Regió de Múrcia arribarà amb la moral alta després de guanyar el derbi al Real Murcia a domicili en l'estrena d'Íñigo Vélez a la banqueta. Institucionalment, és un any complicat als despatxos del Cartagonova, però l'aspiració continua sent estar a la zona de privilegi. "Nosaltres sempre esperem la millor versió de tots els equips que juguem. L'equip està preparat per sortir a guanyar i no pensem en res més. Ens és igual en quina posició o dinàmica vinguin perquè només pensem a sumar els tres punts", analitza García. Aquest vespre recuperen el duel ajornat davant del Sevilla Atlético i, amb el triomf, podrien assaltar la zona de play-off.