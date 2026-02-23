FOTOS | El Dojo Sabadell triomfa a l'Spanish Open de karate al pavelló del Nord

Sabadell es va tornar a vestir de gala per a acollir la sisena edició de l'Spanish Open de karate i kyokushin al pavelló del Nord. En total, més de 300 competidors de fins a 24 països van ser presents en la cita que va alternar competicions de combat i de kata. "El balanç és molt positiu, estem contents. Va ser l'edició més multitudinària que hem fet fins ara i això ens suposava també un repte logístic que vam poder resoldre prou bé. L'ambient va ser molt bo i cordial entre competidors, no va haver-hi cap problema, ni tampoc lesions greus, que sempre és important. A més, els resultats van estar força repartits", assegura Daniel Sánchez, al capdavant del Dojo Sabadell, que organitza l'esdeveniment.
Més enllà del nombre de participants, el nivell també va ser especialment alt. "Cada any els competidors milloren i el nivell puja. Per exemple, vam tenir l'Aleksander Krzywicki, de Polònia, que és campió del món en el pes lleuger i es va imposar en la seva prova després d'una semifinal molt maca amb el Roger Castella, que té només 18 anys i competeix amb nosaltres. Com a escola estem molt satisfets de com va anar, però sempre tenim l'ambició de continuar millorant", afirma. En clau local, Pol Salguero es va imposar en la categoria de +80, després de la final amb Mark Flores. Juan Carlos Auge també va fer bons els pronòstics en el pes mitjà imposant-se al letó Ruslans Jakimčenko.
En les categories de base, destaca el títol de Lorenzo Olivares en la categoria de 14-15 anys, i un bon grapat de podis en les diverses disciplines de la competició. "Vam ser el Dojo amb més títols del campionat. Hem de dir que també érem el més representat, però estem molt sastisfets amb la mentalitat i el caràcter de tots. No treballem per guanyar només, tot i que sempre és un premi que la bona feina tingui recompensa", reconeix Sánchez. Altres competidors arribats d'arreu del món van tenir també el seu protagonisme amb triomfs d'esportistes del Kazakhstan, Itàlia o Polònia.
Una sisena edició rodona i que serveix per agafar embranzida en una iniciativa consolidada que ja mira amb ambició els pròxims reptes. "La idea és continuar creixent i consolidant l'Open. Ja hem aconseguit posar el campionat en el calendari internacional i s'ha guanyat bona fama dins el món del karate. Els competidors estan a gust a Sabadell i satisfets amb l'organització. Ja treballem perquè el febrer del 2027 tornem a tenir una cita internacional a casa. Esperem amb ganes la pròxima edició perquè volem continuar creixent i millorant per tenir una competició referència mundialment", apunta amb rotunditat el Daniel Sánchez. Una vegada més, karate i kyokushin de nivell internacional durant una gran jornada a Sabadell.