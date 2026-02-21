El jugador del CE Mercantil que ha estat convocat amb la selecció de República Dominicana

El 'virus FIFA' acostuma a anar associat als clubs més importants del planeta, que en les aturades per seleccions, perden alguns dels seus futbolistes. A vegades, no obstant això, altres equips molt més petits en dimensió i recursos també veuen com jugadors que destaquen tenen l'oportunitat de representar el seu país. Això li ha passat aquesta mateixa setmana al CE Mercantil que ha vist com José Elías Martínez, del juvenil 'A' de Lliga Nacional, ha estat convocat amb la selecció sub-20 de República Dominicana. "Em sento molt feliç de ser cridat pel combinat nacional. Sempre és un orgull poder estar en la convocatòria", diu.
El defensor format al Cibao Fútbol Club del seu país va arribar a Catalunya fa gairebé un any per entrar a l'Acadèmia Marcet i desenvolupar el seu futbol en un entorn d'ensenyament constant. "Tàcticament el futbol espanyol és molt diferent del dominicà. Hi ha molt coneixement del joc, es mou molt més ràpid la pilota i s'aprofiten tots els espais. La mentalitat també m'ha sorprès", reflexiona. Martínez va arribar al Mercantil fa menys d'un mes i, de moment, només ha disputat un partit amb el juvenil 'B', mentre espera que li puguin tramitar la fitxa amb l'equip de Nacional.
En la seva experiència també ha après a viure sol i lluny de casa. "El procés és difícil perquè és una cultura i un país totalment nou. No em queixo perquè tinc comoditats i estic fent el que més m'agrada, però sí que enyoro la meva família. Són molt importants per mi i viure tan lluny és complicat. Em tranquil·litza que sé que m'estan donant suport en tot moment, però mentalment es fa difícil", reconeix.
Actualment es troba a República Dominicana concentrat amb la selecció en la preparació per a la primera ronda classificatòria del Mundial sub-20 del 2027. El combinat dominicà ha quedat enquadrat en el grup C juntament amb Antigua i Barbuda, Saint Lucia, les Illes Verges Britàniques i Dominica. Els partits es disputen entre el pròxim dilluns dia 23 de febrer i el 4 de març. "Veig l'equip molt bé. Estem amb confiança per fer una bona ronda. La nostra aspiració és poder arribar fins al Mundial, però hem d'anar pas a pas i aconseguir passar a la segona classificatòria", admet.
A nivell personal, el full de ruta del José Elías Martínez és clar: "La meva aspiració és jugar en un gran club de continent. M'és igual el país, no em poso limitacions. Jo ho donaré tot per tenir oportunitats i triomfar a Europa, que és on va néixer el futbol i on vull triomfar", afirma ambiciós i convençut. Un petit toc sabadellenc en l'inici de la classificatòria per al Mundial de la CONCACAF.