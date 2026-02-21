Victòria clau del CN Sabadell davant del CN Barcelona a Can Llong

Que l'aturada ha servit el Club Natació masculí per tornar amb les piles carregades. Els de Quim Colet han aconseguit un triomf cabdal en les seves aspiracions a la lliga després d'imposar-se per 13-11 al CN Barcelona a Can Llong. L'enfrontament, entre dos dels equips que colideraven la lliga, es presentava com a clau també per fer una passa de gegant per a tenir una de les places per a la Champions de la pròxima temporada. Els sabadellencs han dominat des de l'inici i es confirmen com a principal alternativa a l'hegemonia de l'Atlètic Barceloneta un any més.
Ha obert el marcador Sergi Cabanas en un primer quart de màxima igualtat. Taiyo Watanabe ha igualat poc després i Martin Famera amb un gran llançament des de l'arc ha fet el segon abans d'un tram de més imprecisions en els atacs dels dos equips. Gairebé sobre la botzina, Pol Gomà ha posat per davant per primera (i única) vegada els barcelonins, però Cabanas ha respost immediatament per anotar el 3-3 a cinc segons per finalitzar el quart.
En l'inici del segon ha accelerat l'equip de Colet i, en els primers instants, Kosta Averka, en un contraatac, i Òscar Asensio, a la zona, han situat el +2 en el marcador. La reacció dels visitants ha arribat en un golàs de Victor Andrade des de posició 1 i, després d'algunes aturades d'Edu Lorrio, Abel Ramon ha tornat a empatar el duel en una superioritat. Fede Panerai i Pol Gomà, un a cada banda, han tancat el període amb l'empat a sis.
A la represa, Panerai ha tornat a posar per davant els sabadellencs i, davant la resposta de Pol Prat, Asensio i Jan Pérez s'han fet forts a la boia per tornar a distanciar els locals. Un parcial de Van Der Weijden i Antonov Velkov han fet el 9-9 i, a un minut pel final del quart, Rafa Vergara ha anotat el desè dels de Colet, que han arribat als últims vuit minuts amb el mínim avantatge.
En els primers instants, Alberto Barroso s'ha inventat un golàs des de sis metres i, poc després, Pep Bonet ha obert per primer cop una escletxa de tres gols a sis minuts pel final. Ha demanat un temps mort Andrei Iosep per frenar la sagnia i Van der Weijden ha retallat. Cabanas de penal ha retornat l'avantatge i Watanabe ha tancat el marcador amb el definitiu 13-11 que, a més, iguala l'average particular entre ambdós després del 15-13 de l'anada a la Nova Escullera. Es manté amb una única derrota el Club Natació que fa una passa de gegant en les seves aspiracions a la lliga.