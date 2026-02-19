El jove sabadellenc que ja és campió d'Europa de jujitsu: "Fa només un any que competeixo"

Un noi de setze anys, aparentment tranquil, i que no destaca per la seva envergadura ni força. El Víctor Torrents és un jove com tants altres, en aparença. No obstant això, si quan el coneixes és a dins d'un dojo, probablement sí que el recordaràs, i més encara si ets el seu oponent en una lluita cos a cos. El sabadellenc es va proclamar, fa algunes setmanes, campió d'Europa de jujitsu en la categoria juvenil. "Era el meu primer campionat continental, però sí que tenia experiència en competicions estatals de nivell. No m'esperava guanyar, sí que tenia expectatives de fer un bon paper, però era prudent amb els objectius. Jo sempre vull aconseguir el màxim", explica.
Torrent es va introduir en les arts marcials molt petit, amb només quatre anys ja feia karate, però ho va deixar als vuit. No va ser fins als quinze, fa molt poc, que va tornar a practicar arts marcials, i va trobar el seu lloc: el jujitsu, al KSK CFC Sabadell, sota l'entrenament de l'Ivan López. "A mi sempre m'ha agradat l'esport de contacte i quan ets petit et limiten molt. Per això em vaig avorrir i ho vaig deixar. Amb l'aparició mediàtica de l'Ilia Topuria em va tornar a interessar aquest món i vaig venir a provar fins que em vaig quedar amb el jujitsu", recorda.
Va anar creixent pas a pas, però a un ritme frenètic, fins a consolidar-se entre els millors. "Al principi em va anar malament, en les primeres competicions em posava molt nerviós, però quan vaig aprendre a gestionar millor això, va ser quan van arribar les primeres victòries", reflexiona. Al Campionat d'Europa va arribar amb bones expectatives després de ser doble campió estatal en les setmanes anteriors. "La incògnita era saber com competien els rivals de fora. A Espanya es busca finalitzar ràpid, però no sabia què esperar dels lluitadors d'altres països perquè cada un té el seu estil. Jo sempre competeixo per guanyar, però no sabia com aniria i què em trobaria", assegura.
El rival pel títol va ser el local Mateus Morais Santos. "Va estar igualat, però jo em veia millor que ell. Estava molt nerviós, això sí, i em vaig cansar molt de pressa al principi. Vaig poder recuperar i va acabar bé", admet. Torrents va seguir els consells del seu entrenador i va aconseguir imposar-se i aconseguir el campionat. "Em deia que m'ho havia de prendre com qualsevol altra competició. Em va servir per estar una mica més tranquil. Jo gaudeixo guanyant i, a vegades, el tema mental és el més complicat de gestionar".
Un cop consolidat en l'elit del jujitsu de la seva categoria, els pròxims reptes són clars. "El primer és pujar de cinturó. Estic en una edat en què els competidors són molt diversos perquè hi ha gent amb molta experiència i altres més nous. Jo vull continuar competint i entrenant al màxim per millorar i aconseguir els objectius més ambiciosos possibles", diu. Un jove sabadellenc, campió continental, i que ja mira amb optimisme un futur que pot ser brillant.