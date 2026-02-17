Doble representació sabadellenca a la Copa de tennis taula

La representació sabadellenca en les Copes del Rei i de la Reina de tennis taula seran, enguany, més nombroses que mai. De fet, hi haurà un equip local en cada una. En la masculina, la del Rei, el Club Natació repetirà després de la seva experiència de l'any passat. En la femenina, estarà el Falcons Sabadell - Smatsa Agora Grup. Tots dos arriben a la competició com a equips de Divisió d'Honor, segona categoria estatal, en un torneig que es disputarà a Tarragona a partir de dimecres.
En la Copa del Rei, el Natació Sabadell compartirà grup amb el Visit Pontevedra, de Superdivisió, i el Tecnigen Linares, que lidera amb mà de ferro el grup 3 de la Divisió d'Honor amb plena de victòries. "El grup és bastant més complicat que l'any passat, en què teníem més possibilitats de classificar a la segona ronda. El Pontevedra sempre competeix molt bé a la màxima categoria i el Linares és un dels grans candidats a pujar, amb un equip molt fort. Seran partits molt durs, però també ens anirà bé perquè els nostres jugadors joves puguin competir contra alguns dels millors palistes", afirma l'Alex Bocanegra, director tècnic.
Els nedadors debutaran dimecres a les 16 h davant dels andalusos. Quan acabin, no abans de les 18:30 h, es veuran les cares amb el conjunt gallec. "La idea és que visquin l'experiència d'una competició i ambient com el que es viu en una Copa del Rei. Volem gaudir de l'experiència, però sabem que si el Luca (Khidasheli) té un bon dia i pot guanyar els seus partits, tindrem opcions. Al final, la pressió la tenen els altres equips", assegura. El Club viatja a Tarragona amb cinc palistes: Khidasheli (que es troba disputant el campionat estatal absolut i va ser bronze en l'Europeu U19 fa uns dies), Miikka O'Connor, Joan Barberà Soler, Francisco Serrano i Aniol Font. Tots menys O'Connor, formats a l'entitat. "És la nostra forma de treballar la base. Sempre volem que els jugadors tinguin opcions d'estar a l'absolut i els donem l'oportunitat. L'estrella és el Luca i per darrere venen jugadors amb gran potencial", explica.
Després de quinze jornades de lliga, el CNS és tercer amb deu victòries i cinc derrotes, a dos de la segona posició. Enguany, la classificació per a les fases serà molt més ajustada que la temporada passada, però les opcions són molt vives. "Ens ha costat una mica en alguns partits, però l'objectiu era mantenir-nos i poder estar a prop de la zona alta. Ho estem aconseguint i si podem lluitar per les fases, ho farem". Per ara, no obstant això, es descarta que hi hagi incorporacions d'estrangers. "Vam estar mirant opcions perquè el Luca tenia l'oportunitat d'anar a jugar a Super, però no es va donar, finalment. Havíem d'estar preparats per qualsevol situació", admet.
Falcons, contra dos rivals de màxima categoria
D'altra banda, en la Copa de la Reina, el Falcons coronarà un retorn a Divisió d'Honor pràcticament somniat. Les sabadellenques s'enfrontaran al Teran Burgos i al Priego Museo de la Almendra Francisco Morales, tots dos de la Liga Iberdrola, màxima categoria estatal. "Sobre el paper són molt millors. Priego sí que porta un equip amb capacitat i ambició fins i tot per guanyar el torneig, però amb el Burgos estem més a l'expectativa. Tenen algunes jugadores joves de la fase i depèn de l'alineació podem tenir alguna opció. El nostre objectiu és viure l'experiència, gaudir de la competició i les palistes que veurem. És un premi", assegura Carlos Rodríguez, director tècnic.
Curiosament, els horaris seran els mateixos que els del Club Natació. Les de la Masia de Sant Oleguer debutaran dimecres a les 16 h davant del conjunt burgalès i, a partir de les 18:30 h, arrencaran els duels contra l'equip cordovès. L'equip que estarà a Tarragona amb Falcons el conformaran Laia i Aina Casanovas, Mariangel Díaz, Ainoa Caparrós i Agnés Llovet. Una mostra de la filosofia del club de potenciar el talent jove i de la base. "La idea és créixer amb el femení i consolidar l'absolut en categories altes perquè el planter puja amb força. La feina feta és molt bona i tenim ambició per continuar amb aquest camí. A partir d'aquí, potenciar el masculí i poder ser competitius també", assegura Rodríguez. Les germanes Casanovas han estat competint aquests dies a l'estatal absolut malgrat que encara són juvenil i infantil, respectivament.
A la Divisió d'Honor, Falcons ocupa ara la setena posició, però amb dos partits menys que la majoria dels seus predecessors. Les sabadellenques van tancar la primera volta en la zona alta de la taula en una temporada en què l'objectiu és la permanència. "Els resultats són molt positius. Hem baixat algunes posicions en l'inici de la segona volta, però també perquè ens hem enfrontat als equips de dalt i ara hem de donar una passa endavant contra els altres rivals. Esperem poder segellar la salvació de forma còmoda", diu. Sigui com sigui, una bona mostra del gran estat de forma del tennis taula sabadellenc amb dos clubs entre els millors de l'estat.