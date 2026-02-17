La constància de Sabina Sicilia: “Serà el meu primer campionat… i l’últim”

"Per a mi la clau de l'èxit és trobar un equip en què et sentis segura, on t'animin, però també t'exigeixin per millorar", afirma convençuda Sabina Sicilia. La jugadora del Futbol Sala Sabadell Femení ha estat seleccionada per disputar el Campionat d'Espanya sub-16 del 18 al 22 de febrer a Salou. L'hem citat a Can Balsach abans que comenci una setmana molt especial per a ella.
“Quan ens van anunciar la convocatòria, em vaig posar a plorar d'il·lusió. És el primer campionat que jugo, però també l’últim perquè ja no hi ha més categories", explica la del barri de Castellarnau, que fa temps que lluita per aconseguir objectius com aquest: formar part de la Selecció Catalana. "A la primera tria, vaig pensar: ho he de donar tot. És ara o mai". Després d'unes convivències intenses amb les preseleccionades, està preparada per representar la ciutat. "Volem que la Copa es quedi a casa. Comparteixo vestidor amb sis noies que també estan a la selecció espanyola, hi ha molt nivell".
La jove, que enguany està acabant l'institut, juga des dels cinc anys, va començar a l'escola i als set va fitxar pel FSSF, però la pilota l'ha acompanyat sempre, compartint passió amb el seu germà. "El club per mi ho significa tot, això és casa meva. És una família, des del primer equip fins a les més petites. Vens un dissabte sense saber què passarà i sempre hi ha algú, hi ha ambient".
Sicilia és la viva imatge del que significa ser del FS Sabadell Femení, un club que va sorgir amb la necessitat de donar espai a jugadores de sabadellenques i s'ha consolidat fins a arribar a les grans categories estatals. Fa un temps que aposten per la base perquè les futbolistes formades a casa puguin superar els reptes esglaó a esglaó fins a consolidar-se com a sèniors. "Ja fa dos anys que doblo amb el primer equip i la capitana havia estat la meva entrenadora de petita! Les juvenils estem molt integrades i això és molt important per créixer".
Fa vuit anys que comparteix equip amb algunes de les seves companyes de generació, que ja són amigues. "No soc una jugadora que hagi tingut talent de sempre, m’ho he treballat molt. El que em defineix és la valentia de lluitar i no rendir-me", narra la Sabina que té un somni ambiciós: jugar a Primera Divisió. "La vida pot canviar en un instant, però tinc clar que continuaré gaudint i esforçant-me cada dia".
L'entorn li ha posat fàcil per compaginar esport i estudis, perquè l'han acompanyat a cada passa. "No hi ha un partit que se saltin. Des dels meus pares fins als meus avis i tiets, sempre hi ha algú a la grada i això em fa sentir molt emocionada i orgullosa". La jugadora, tot i la seva curta edat, també té clar el seu futur fora de la pista. "Ara em queda el més dur, el Batxillerat. Després vull cursar un doble grau en Estadística i Economia".
Al cap i a la fi, és conscient de les dificultats de dedicar-se a un esport com el seu, especialment, en l'àmbit femení. "Costa buscar pavellons per poder entrenar, encaixar els horaris o cobrir els desplaçaments del sènior. Per exemple, nosaltres, alguns dies acabem d'entrenar a dos quarts de nou de la nit i tothom té coses a fer l'endemà". A banda de competir, també fa d'entrenadora, fent un trencaclosques per arribar a tot arreu. "De vegades, amb les nenes, ens toca entrenar al descobert".
Més enllà d'aquesta cara més sacrificada, ara per ara, la Sabina no es planteja marxar del club. “Si algun dia arriba l’oportunitat d’anar a jugar fora, serà una decisió molt meditada. De moment, jo segueixo aquí". Encara en un núvol per la seva convocatòria amb Catalunya, vol esprèmer l'experiència al màxim i la primera pedra en el camí és el conjunt de Melilla, dimecres 18 a les 12:15h.