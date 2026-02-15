L'OAR masculí torna al camí del triomf davant de l'Handbol Sant Joan Despí

Després de dues jornades sense aconseguir la victòria, l'OAR Gràcia masculí va recuperar el camí del triomf al pavelló del carrer de Boccaccio, imposant per 36-29 a l'Handbol Sant Joan Despí en una actuació convincent dels homes de Pere Ayats, que es mantenen a la zona mitjana de la classificació i es fan forts a casa en l'inici de la segona meitat de competició a Primera Nacional.
Des de l'inici, els graciencs van manar, amb rendes curtes d'un o dos gols fins que a l'equador l'equip visitant va aconseguir igualar forces amb un petit parcial favorable. En el tram abans del descans, els blanc-i-verds van tornar a prémer l'accelerador i es van tornar a posar per davant fins al 18-16 amb què es va arribar al pas per vestidors. A la represa, la dinàmica es va mantenir i els locals es van anar distanciant a poc a poc, sense deixar que el Sant Joan s'acostés en cap moment a una distància prou perillosa.
Als 45' l'avantatge ja era de quatre gols (27-23). Els visitants van escurçar als tres gols de distància, però en els darrers cinc minuts de duel, un últim parcial de 6-2 va decidir del tot un duel que va tenir en tot moment controlat, malgrat la curta distància, l'equip gracienc. L'equip dirigit per Ayats es manté novè, en una zona tranquil·la de la taula. La pròxima setmana descansaran pel duel endarrerit que jugaran davant de La Salle Montcada i, el següent rival, el 28 de febrer serà el Sant Esteve de Palautordera, de nou al Boccaccio.
Pel que fa a l'equip femení, setmana de descans per les alertes pel temporal al País Valencià. La RFEBM va decidir ajornar el duel que les gracienques havien de disputar davant del BM Elche en un duel directe a la zona alta (4t contra 3r). Divendres es va comunicar la decisió davant del risc de les visitants d'afrontar el desplaçament. Per ara no hi ha data per disputar l'enfrontament. La pròxima setmana, les de Pol Ibáñez visiten la pista del cuer, el Morro Jable, que encara no ha puntuat.