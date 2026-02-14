ARA A PORTADA

El sabadellenc Pol Molins esmicola un nou rècord estatal

El jove atleta va aconseguir la fita en la Milla, amb un temps de 3:58.89

  Molins, en una prova amb la Universitat d'Illinois
Publicat el 14 de febrer de 2026 a les 12:26

L'aventura de Pol Molins als Estats Units continua a un ritme frenètic. Si fa unes setmanes el sabadellenc va aconseguir el rècord d'Espanya sub-20 dels 1.000 m, aquest cop va esmicolar el de la Milla sub-20 en Short Track, que consta de 1.609 metres. L'atleta de la Universitat d'Illinois va aconseguir la marca en el David Hemery Valentine Invite de Boston, amb un temps de 3:58.89.

El jove migfondista va superar en gairebé sis segons l'anterior registre, de Sergio del Barrio el 2024 (4:04.81), el mateix atleta a qui ja va prendre el rècord dels 1.000. En la seva sèrie, Molins va anar al capdavant en tot moment, fins i tot agafant una distància considerable amb els seus principals perseguidors en el tram final. Amb una cursa més ajustada, fins i tot podria haver millorat la marca. Malgrat que va guanyar la seva sèrie, va finalitzar amb el novè temps del total de participants en la prova.

L'atleta de la JAS, amb dinou anys acabats de fer, continua creixent esportivament en la seva experiència als Estats Units. Ambdós rècords s'han produït en distàncies que no formen part del calendari europeu i, per tant, no hi ha tants registres, però no deixa de ser una mostra del gran potencial del sabadellenc que ja mira amb ambició els pròxims objectius en la temporada de Short Track.

