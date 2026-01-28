El sabadellenc Pol Molins bat el rècord estatal sub-20 en els 1.500

Pol Molins ha caigut dempeus en la seva aventura als Estats Units, i ha començat el 2026 de forma immillorable. El migfondista sabadellenc va batre, fa uns dies, el rècord d'Espanya sub-20 dels 1.500 metres llisos en short track.
Molins va dominar la cursa des de l'inici i va aconseguir travessar la línia de meta amb un temps de 2:23.70, esmicolant els 2:25.15 de Sergio del Barrio, que va aconseguir la marca el 2022. El jove atleta de la Joventut Atlètica de Sabadell, i net de l'històric Pep Molins, va aconseguir la marca a la Fighting Illini Challenge and Combined Events que organitza la Universitat d'Illinois, on estudia des d'aquest curs.
Amb aquesta marca, a més, el sabadellenc fa una passa més i se situa en el número 1 del rànquing mundial U20 en el 2026, en la modalitat de 1.000 metres. Pol Molins suma 1056 punts en la classificació general pels 976 de l'estatunidenc Evan Martin i els 944 del turc Doruk Saldamli, segon i tercer, respectivament. Tot just acaba de començar l'any i les primeres grans competicions de la temporada en pista coberta encara s'han de disputar, però és un inici somniat per a un atleta amb un futur molt prometedor.