Agustín Coscia avisa abans de l'últim quart de competició: "Cada partit serà una guerra"

És una setmana important per al Centre d’Esports, i per a la part alta del grup 2 de Primera Federació. El primer i el tercer classificat es veuen les cares en un derbi català que pot ser decisiu al capdavant de la taula. Els arlequinats arriben després d’un empat a zero en un altre duel regional davant del Nàstic. “Anàvem a un camp molt complicat, contra un gran rival. Sabem que hi ha coses a millorar, forma part del procés d’aprenentatge. Cap equip ho fa tot bé. El millor és que sense fer un gran partit vam poder puntuar i ens ha de servir per créixer”, afirma Agustín Coscia, un dels golejadors de l’equip.
El conjunt sabadellenc arribarà amb força condicionants, sobretot en la zona defensiva per les baixes d’Arthur Bonaldo i Kaiser per sanció i de Carlos García, Sergi Segura i Ton Ripoll per lesió. “Els davanters hem de ser els primers defenses. Tots ataquem i defensem junts. Hem de continuar fent el que hem fet fins ara. Qui li toqui jugar ho farà genial, segur”, assegura Coscia. Al davant estarà un Europa que ve de golejar el Betis Deportivo (5-2) i que se situa a quatre punts dels arlequinats. “És un partit que la gent gaudirà molt. És un derbi, ells portaran gent i serà un duel maco. A casa, amb la nostra gent ens sentim forts i sabem que ens ajudaran a donar el nostre millor nivell com ho han fet tot l’any. Estem molt conscienciats de poder sumar els punts”, diu.
A la primera volta, l’Europa es va imposar per 2-0 en el Nou Sardenya, en la primera derrota de la temporada del Centre d’Esports. “Va ser un partit que no ens va agradar perdre, lògicament, i ens va fer mal. Forma part del passat, no ho podem canviar. El que sí que depèn de nosaltres és preparar de la millor manera el duel del cap de setmana”, admet Coscia. Ara, el conjunt del barri de Gràcia desplaçarà uns 800 aficionats a la Nova Creu Alta.
La primera de les deu finals que queden per acabar la lliga. “Ens prenem tots els partits com a finals, sobretot a casa. Queden deu jornades i tothom es juga coses, per dalt o per baix. Cada enfrontament serà una guerra, ho tenim molt clar. L’Europa és un equip combatiu que competeix molt bé i lluitaran cada pilota com si fos l’última”, apunta l’argentí.