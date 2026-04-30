Aquests són els finalistes de la 72a Festa de l'Esport

La Festa de l'Esport escalfa motors a les portes de la seva 72a edició. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous els deu esportistes i les deu entitats finalistes, a més de la resta de reconeixements que es lliuraran el pròxim dijous, dia 7 de maig, al Teatre Principal, en una gala que arrencarà a les 19 h i que comptarà, un any més, amb actuacions i exhibicions sobre l'escenari. En l'anterior edició, molt marcada pels nombrosos èxits en els Jocs Olímpics de París, els grans vencedors van ser la waterpolista Maica Garcia, com a millor esportista, i el Club Tennis Sabadell, com a millor entitat.
Enguany, Garcia no podrà repetir guardó. Cal un o una successora. D'entre els 37 historials rebuts pel servei d'esports del consistori, el jurat ha escollit els seus deu candidats al premi. El món dels esports d'aigua continua dominant la llista amb els waterpolistes Sergi Cabanas, Nona Pérez i Irene González, els nedadors Diego Mira, Sergio de Celis i Òscar Salguero, i la nedadora artística Txell Ferré. També estan entre els finalistes la futbolista Aïcha Camara, el jugador d'esquaix Iker Pajares i el tirador 'Chus' Oviedo. En el waterpolo tornen a estar els principals candidats, amb Cabanas, que ja va guanyar el 2022, i Pérez com a grans noms. En els esportistes de projecció, rebran un reconeixement la nedadora artística Aina Morral, la waterpolista Paula Carrasco, el porter de futbol Iker Rodríguez, el jugador de vòlei Àlex Pozzato i el jugador d'hoquei patins Biel Moya.
Pel que fa a les entitats, poques novetats en el gruix del llistat dels finalistes. L'últim guanyador, el Tennis Sabadell, encapçala una llista en què també estan el Cercle Sabadellès 1856, el Centre d'Esports Sabadell, el Club Esgrima Jaume Viladoms, el CE Gadex, l'OAR Gràcia, el FS Sabadell Femení, la Joventut Atlètica de Sabadell, el Motor Club i la Societat Coral Colón. Seran reconegudes, com a entitats de promoció de l'esport, el Club Gimnàstic Catalunya, el Falcons Sabadell AE, el Sabadell Pickleball Club, la Unió Excursionista de Sabadell i el Club Patí Ciutat de Sabadell.
La resta de premis que s'entregaran a la festa seran: Quim Domènech (premi Joaquim Gorgori), Club Esportiu Su-ba-lee (promoció de l'esport inclusiu), Enric Campos (al treball i dedicació al món de l'esport), SWIT SPORT (a l'organització d'un esdeveniment esportiu), Unió Ciclista de Sabadell (promoció de l'esport femení), Oriol Cartiel (a la tasca arbitral) i l'Escola Virolet (promoció de l'esport escolar). A més, s'homenatjarà la Fundació Privada Idea i la Penya @rlekinats.com per complir 25 anys i l'Agrupació Artística de Modelistes Aeronavals pel mig segle de vida. El reconeixement a l'excel·lència esportiva, que l'any passat va ser per als medallistes olímpics, s'entregarà a la waterpolista Mati Ortiz i al porter de futbol Jordi Masip, que van finalitzar l'estiu passat una trajectòria plena d'èxits. Tot a punt per a una nova edició de la Festa de l'Esport sabadellenc.