Albert 'Urri': "Fer càlculs ens servirà de poc. Quatre partits són un món"

El Centre d'Esports torna a liderar el grup 2 de Primera Federació. El conjunt dirigit per Ferran Costa va tirar d'èpica per guanyar el Marbella a domicili (0-1) després de jugar més de noranta minuts en inferioritat i amb un gol al descompte. Una victòria d'equip campió. "És un triomf que reforça molt el grup, perquè va ser una actuació molt coral, un esforç col·lectiu que va trobar recompensa. Se'ns va posar en contra molt d'hora i vam saber defensar i esperar el moment. La insistència va tenir premi", afirma Albert 'Urri', que va ser de nou un dels puntals de l'equip ocupant el mig del camp i, durant molts minuts, també l'eix de la defensa.
L'equip torna als entrenaments aquest dimecres a la tarda. Després del sobreesforç de diumenge passat, una de les claus és recuperar peces en un tram en què les cames ja pesen més. "Cadascú es cuida també en el seu temps lliure. Jo, la veritat, he recuperat bé i em sento en bones condicions. Quan guanyes sempre és més fàcil. Estic convençut que arribarem com toca", assegura. Els arlequinats afronten ara un nou duel a la Nova Creu Alta davant del Real Murcia, un equip fet per pujar, però que fa setmanes que es troba a la zona mitjana-baixa, en una temporada molt irregular. "Té una plantilla que és de les millors del grup", diu 'Urri'.
"No estan a on volien estar, però tenen molta qualitat. Serà dur i difícil, com tots els partits de la categoria", afegeix. El conjunt murcià arriba al duel amb confiança després de guanyar a domicili, molt a prop de Sabadell, contra l'Europa (0-2). Ara, sumen 45 punts, cinc per sobre del descens i a vuit del play-off. "El seu objectiu a les últimes jornades és assegurar la permanència, perquè encara no la tenen i són superperillosos. Els queda feina per fer i vindran amb tots els sentits posats per sumar els punts. Nosaltres hem de ser molt sòlids, minimitzar els errors, però sense perdre la identitat que ens fa anar a guanyar tots els partits des del primer minut", analitza el vigatà.
Tot plegat, quan només resten quatre partits de lliga i tothom té objectius en joc. "El valor dels punts és el mateix, però s'ha de suar el doble. Al final de la competició sempre tot costa una mica més", reconeix. L'entrada a la Nova Creu Alta tornarà a ser excel·lent. "Des de l'inici de la temporada, un dels nostres objectius era veure l'estadi ple i estem segurs que la gent respondrà, com ho ha fet tot l'any. Ara que arriben les últimes jornades, ens donaran un plus d'energia. És un privilegi sortir al camp i veure ambients tan macos", assegura.
La setmana passada, el Sabadell va jugar el seu partit a Marbella sabent ja el resultat de l'Eldense, que va perdre a Antequera, i el de l'Atlético Madrileño, que havia guanyat el Betis. Aquesta jornada, el filial matalasser ja haurà jugat, diumenge al migdia, mentre que els eldencs ho faran just després dels arlequinats. "Nosaltres també mirem que fan els rivals, però no ens preocupa en excés. Estem centrats a fer el nostre camí, treure el màxim nombre de punts i després ja veurem on som. Si ens posem a fer càlculs, ens servirà de poc. Queden quatre partits, que semblen pocs, però és un món. Si sobrepensem, cometrem un error", afirma 'Urri'. Un rival d'entitat i un partit d'històrics per a continuar sumant.