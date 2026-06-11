El Mundial es viu i s'escolta amb accent sabadellenc

Fa trenta anys que el Toni Padilla i el Carles Fité, dos joves apassionats pel futbol, van començar a narrar partits del Centre d’Esports per Matadepera Ràdio. Aleshores, el seu debut va ser un Sabadell-Espanyol ‘B’ amb victòria local a la Nova Creu Alta i aquest dissabte compartiran retransmissió de nou. Aquesta vegada, però, per seguir l’Estats Units-Paraguay, en el seu primer duel posant veu al Mundial 2026, de la mà de DAZN. “No havíem tornat a coincidir en una retransmissió des d’aquella temporada. És un privilegi i una responsabilitat”.
Aquests periodistes no són, ni de bon tros, els únics representants de la ciutat que narraran o comentaran des de diferents perspectives una de les cites esportives més assenyalades a nivell internacional. Qui també forma part de la llista és el periodista i exconseller del CES, Àxel Torres, que treu pit del talent local. “És el meu setè mundial, el debut va ser l’any 2002. Només tenia 19 anys i va ser la primera feina en què em van pagar”, fa memòria l’expert en futbol internacional.
Tampoc faltaran el Juvenal i l’Alberto Edjogo-Owono. Els germans i exjugadors arlequinats, estan especialitzats en futbol africà. De fet, l’Alberto va escriure el llibre ‘Indomable’, per posar paraules a la història de l’esport rei a un continent que sovint es converteix en el gran oblidat. I si parlem de més exjugadors amb passat amb l’arlequinada, tot i que no siguin de la ciutat, hem de destacar la presència del flamant guanyador de Masterchef, Eneko Fernández de Garayalde i de l'exinternacional marroquí Moha El Yagoubi.
Però això no és tot. El lideratge i coordinació de la plataforma i el respectiu desplegament televisiu també té segell de km 0: Quim Domènech. “Hem fet un equip realment increïble per gaudir del Mundial. Fa temps que em vaig adonar que gaudeixo més dirigint que davant de les càmeres”, admet el vicepresident executiu de Contingut Global i Editorial de DAZN. “Fa molta il·lusió tenir una persona com el Quim al capdavant. La majoria dels narradors i comentaristes treballarem des dels estudis de Barcelona”, explica Padilla.
Fité, d’altra banda, adaptarà totes les seves rutines per fer front a uns horaris que seran complicats. "No és només estar despert. Has de tenir l'energia i la concentració com si fossin les vuit del vespre", explica el presentador, que té un idil·li amb la selecció espanyola perquè va cobrir el Mundial del 2010 i les Eurocopes del 2008 i el 2012.
En què ens hem de fixar?
Poques hores abans que arrenqui la gran cita, amb el duel inaugural que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica a les nou de la nit, els periodistes posen la lupa més enllà de les grans estrelles i les seleccions mainstream. Perquè no només serà el comiat internacional de Cristiano o Messi, la competició té molts al·licients.
Torres fa especial èmfasi que el nou format de 48 seleccions i 104 partits serà entretingut. “Crec que recuperarem l’essència dels antics mundials”, reflexiona. També coincideixen a fixar-se en les debutants com Cap Verd, que serà el primer escull de l'equip de Luís de la Fuente, o en combinats que fa quaranta anys que no disputen el torneig, com Escòcia.
“A mi em demanen donar context a les seleccions més desconegudes. La gent no està acostumada i tinc moltes ganes d’explicar els contextos que viuen seleccions com Haití o la República Democràtica del Congo. Territoris on hi ha situacions de vulnerabilitat extrema i la gent podrà ser feliç, encara que sigui de manera efímera, escoltant l’himne i veient el seu equip jugar. També hi ha casos com la selecció del Senegal que està fent una gran feina per la diàspora, sovint desconeguda”, narra Padilla.
Sobre les opcions pel favorit, hi ha diferents apostes. El Quim i l’Àxel veuen França com el conjunt més preparat, mentre que el Carles apunta a Portugal, que assegura que té un equipàs. El Toni, en canvi, creu que serà el moment perquè 'La Roja' aconsegueixi la segona estrella. Perquè, amb tants ingredients per gaudir del futbol a totes hores, què millor que fer-ho amb accent sabadellenc (i arlequinat?)