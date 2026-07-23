VÍDEO | L'original presentació de la nova samarreta del CE Sabadell

S'ha fet esperar, però el Centre d'Esports i tots els seus aficionats ja coneixen la seva nova pell per a afrontar el retorn al futbol professional. Uns petits ajustos de disseny en la confecció de la samarreta van endarrerir lleugerament el llançament d'una equipació que manté el que ha funcionat: un arlequinat clàssic i que permet tothom sentir-se plenament identificat.
Tot plegat ha estat presentat públicament a través d'un original vídeo a xarxes socials. Al més pur estil La Casa de Papel o Ocean's Eleven, una banda formada per jugadors de la primera plantilla, amb Miguelete com a líder i amb Genar Fornés, Ton Ripoll i Javi López-Pinto acompanyant, han de robar la samarreta de l'interior de la Torre de l'Aigua després d'una divertida trama per descobrir on es troba i quina és la contrasenya, que no podia ser una altra que 1903, any de fundació del club i també l'hora del llançament de l'spot (19:03).
En el pla estètic, destaquen diversos detalls de la nova equipació com el relleu de l'arlequinat amb una línia contigua que dibuixa el traç del quadre, un rombe al centre que uneix els blaus i els blancs o el coll de polo, que es manté respecte a la temporada passada, en una peça amb un toc força retro. Els colors del Centre d'Esports tornaran a brillar a la Lliga Hypermotion amb una samarreta que ha causat grans impressions en la seva posada de llarg.
Les samarretes arribaran a les oficines de l'estadi durant el dia de demà divendres i la previsió del club és que es posin a venda a partir de l'obertura a la tarda, a les 16 h. El preu de l'equipació serà de 70 euros per als socis i de 75 euros per a la resta del públic.