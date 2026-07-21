Gran representació sabadellenca en la superfinal de la World Cup

El waterpolo internacional de seleccions torna a l'acció aquesta setmana. Des de dimecres se celebra a Sydney, Austràlia, la superfinal de la World Cup, amb els millors equips del planeta en categoria masculina i femenina. Com ja és habitual, la presència sabadellenca serà nombrosa en la cita amb fins a dotze waterpolistes amb vinculació al CN Sabadell presents en la competició.
Començant per la part femenina, a la selecció espanyola hi haurà dues jugadores que han format part de l'Astralpool en l'última temporada i tres més que s'uniran en el pròxim curs, totes elles habituals al combinat dirigit pel terrassenc Jordi Valls. Les que es mantenen són Paula Crespí i Irene González, dues de les jugadores experimentades de l'equip. També formen part de la selecció les tres incorporacions estatals d'enguany, la sabadellenca Nona Pérez, la portera Martina Terré i la boia Paula Camus, fins fa uns dies jugadores del CN Sant Andreu. Finalment, no ha entrat Isabel Piralkova, que va formar part de la concentració prèvia al CAR de Sant Cugat, abans de viatjar a Shanghai, a la Xina, on han estat de concentració en els últims dies abans de la cita.
La selecció estatal s'enfrontarà a Hongria en els quarts de final, dimecres a les 12:15. La semifinal serà el divendres 24 de juliol mentre que la gran final es disputarà diumenge. També competeixen en la Superfinal els Estats Units, amb la presència de la boia Tara Prentice i una altra de les nouvingudes per a la pròxima temporada, Ryann Neushul. D'altra banda, als Països Baixos, hi haurà Maartje Keuning, que torna al CN Sabadell aquest estiu. Les nord-americanes s'enfronten a la Xina, mentre que les neerlandeses juguen contra Rússia.
D'altra banda, la representació masculina és molt més fàcil d'identificar perquè es concentra en la selecció espanyola. L'equip dirigit per David Martín, que buscarà el seu tercer títol consecutiu en la competició, compta amb dos dels waterpolistes que ja estaven aquesta temporada en la plantilla i les dues incorporacions. Destaca, també, l'absència d'un habitual en els grans tornejos internacionals com Edu Lorrio, capità del Club.
Sí que estan els sabadellencs Sergi Cabanas i Pep Bonet. Cabanas és un dels fixos en els esquemes de l'entrenador, mentre que Bonet, que es va estrenar en una convocatòria en l'anterior ronda de la competició, es confirma en la rotació de jugadors en dinàmica de selecció. La presència local la completen els dos fitxatges d'aquest estiu, el boia Miguel de Toro i el golejador Fran Valera, també peces consolidades en el conjunt nacional. La selecció espanyola s'estrenarà dimecres (10:30 h) davant dels amfitrions, Austràlia, en un duel, sobre el paper, força desnivellat. La semifinal serà dissabte i la final diumenge.