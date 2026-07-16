Dol al CN Sabadell per la mort de Carles Ruiz, president de l'entitat del 2003 al 2011

Dol al Club Natació Sabadell i a la ciutat per la mort d'una de les figures més transcendents de l'esport sabadellenc: Carles Ruiz Fonrodona. Estretament vinculat a l'entitat nedadora, va ser el primer president electe de la història del Club l'any 2003 i va exercir com a tal fins al 2011. El seu comiat, de fet, va arribar la mateixa temporada que el CNS waterpolo femení va aixecar la primera de les seves set Champions.
Segons la mateixa entitat explica al seu comunicat de comiat i petit homenatge, Ruiz era un home de Club i "el va viure des de tots els àmbits: soci des del 1970, porter de futbet, responsable d’equip, director general als anys vuitanta i noranta i, finalment, president. Sempre amb una mateixa manera d’entendre la seva tasca basada en el servei, el compromís i l'estima". Una emotiva carta que clou amb una conclusió: "més enllà dels càrrecs, les obres i els títols, el llegat del Carles és el d’una persona que va dedicar una part molt important de la seva vida al CN Sabadell. Perquè hi ha persones que passen pel Club… i n’hi ha d’altres que en formen part per sempre".
Un millor CN Sabadell gràcies al seu impuls
La seva presidència va ser molt prolífica, tant en matèria institucional, com esportiva. Entre altres fites rellevants, el Club va assolir el seu màxim històric de socis l'any 2004, va ser declarat Entitat d’Utilitat Pública, va rebre la Creu de Sant Jordi, va néixer la Fundació Club Natació Sabadell, es van crear noves seccions com la Natació Adaptada i la Natació Artística. Per no parlar de la segona casa. Gràcies a l'impuls de Ruiz, Can Llong va acostar-se encara més al que és actualment, amb la inauguració de la piscina exterior de 50 metres.
A banda de ser el president de la primera Copa d'Europa, el que va fer l'aposta inicial pel waterpolo femení, van ser anys dels triomfs internacionals de David Meca, Aschwin Wildeboer, Ester Núñez, Slobodan Soro i d'altres esportistes que van participar en situar el CNS al mapa mundial.