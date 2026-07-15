ARA A PORTADA

FOTOS | Doble campionat d'Espanya de natació artística pel CN Sabadell

Esports

Els esportistes del club van aconseguir 9 medalles en total

  • El CNS, campió d'Espanya d'artística -
Publicat el 15 de juliol de 2026 a les 13:05
Actualitzat el 15 de juliol de 2026 a les 13:06

Gran cap de setmana per la secció d'artística del CN Sabadell culminada amb un doble campionat d'Espanya. Els alevins van aconseguir dos ors, dos argents i dos bronzes. D'altra banda, els júniors van segellar un or, un argent i un bronze. Alguns dels nedadors premiats van ser Eneko Sánchez en solo masculí i duo mixte júnior, Aina Morral, fent parella amb l'Eneko o Aran Caballero en figures masculí aleví. 

FOTOS DEL CAMPIONAT: VÍCTOR CASTILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades