El CE Sabadell presenta Miki Codina i Alain Ribeiro: "És una responsabilitat defensar aquest escut"

Doble presentació en clau arlequinada, concretament la de les dues primeres incorporacions anunciades pel CE Sabadell: Miki Codina i Alain Ribeiro. Després del primer entrenament de portes obertes i abans de marxar uns dies d'stage a Salou, ambdós jugadors han "debutat" davant dels micròfons de la Miguel Quereda coincidint que tenen molta ambició i il·lusió per debutar a la Lliga Hypermotion, això sí, destacant que no serà fàcil, sinó una feina del dia a dia.
Codina, arriba provinent del Zamora, circumstància, si més no, curiosa, després d'haver perdut la final del play-off contra els arlequinats. "Som professionals, va ser una eliminatòria molt dura però ara aquesta és una oportunitat molt bona per a mi", ha explicat. El lateral esquerrà va ser un dels millors jugadors de la temporada passada a la categoria de bronze i en només uns dies com a jugador del Centre d'Esports ja té clara la filosofia. "Sabem on estem jugant, l'equip i l'afició t'ho fan saber, és una responsabilitat defensar aquest escut. Som molts jugadors que venim de baix i el club ha fet una gran feina aquests dos anys".
De fet, el de Sant Hipòlit de Voltregà, que ha signat fins el 2027, és conscient del pes del CES, on havia jugat el millor amic del seu pare, el Jordi Dot. "Tenia una samarreta arlequinada de petit" i també ha pogut parlar amb l'Urri, com a representants osonencs de la plantilla. "Tornar a casa després de tants anys també ha estat un factor", ha reconegut.
Per a Alain Ribeiro, que ha signat per dues temporades, l'oportunitat de la seva vida arriba als 29 anys. "Fa molt de temps que lluito per una oportunitat així, més de 23 anys, i no la penso deixar escapar. L'esforç i donar-ho tot al camp és innegociable", ha narrat il·lusionat. Quan el Sabadell va trucar a la seva porta, no va dubtar-ho. "Em van transmetre que aquí tenien un grup humà molt bo, una petita família, i va ser fàcil prendre la decisió. Soc una persona molt sentimental, m'encanta el que faig, i des del primer moment vaig sentir una connexió amb aquest projecte".
El bilbaí, procedent del Pontevedra, on ha fet 10 gols aquesta temporada, és una de les peces més polivalents del nou CE Sabadell, però està disposat a complir amb tot el que li demani Ferran Costa. "M'he adaptat a diferents posicions, soc un jugador a qui li agrada arribar des de la segona línia, trepitjar l'àrea i fer gols. Però, on més còmode em sento és a la mitja punta. Sí que hi ha molts canvis respecte a la Segona RFEF (on jugava fa dues temporades), però estic en un bon punt de maduresa i físicament. Ens estem preparant com avions per encarar aquesta pretemporada", ha assegurat Ribeiro.