Renovació profunda en els dos sèniors de l'OAR Gràcia

Estiu de canvis als equips de l’OAR Gràcia. Els dos sèniors de categoria nacional han anunciat les seves baixes per a la nova temporada amb un llistat que és extens. Amb la campanya de crowdfunding, ‘Juguem amb l’OAR, camí dels 75’, això sí, sembla que la participació a Primera Nacional masculina i Divisió d’Honor Plata femenina està assegurada malgrat que les plantilles seran força diferents.
En l’equip femení, l’entitat ha anunciat cinc baixes, que són sis si comptem també la del tècnic. Les gracienques van tancar la temporada en la zona mitjana-alta de Plata després d’estar tota la lliga lluitant per les posicions capdavanteres, però amb una la sanció de quatre punts en el tram final que les va deixar sense opcions reals de disputar les fases d'ascens novament.
Ara, les blanc-i-verdes han comunicat que diverses de les jugadores que han conformat l'equip de la 25-26 deixen el carrer de Boccaccio per a la pròxima temporada. La baixa més significativa és la de la capitana Clàudia Marrugat, coneguda des de fa temps i que deixa l'entitat després de tota una vida. Tampoc segueixen algunes jugadores importants en l’ascens de fa un any com Paula Pérez i Oihane Iriarte. Les altres dues sortides confirmades són les de les porteres d’enguany, María Gil, que va arribar l’estiu passat, i la jove Ainara Fernández. Tampoc continua l’entrenador Pol Ibáñez després d’un any al capdavant. Per contra, ja s'han anunciat les renovacions de Berta Prat, Irene Garcia, Ona Magrinyà, Emma Serna, Jordina Salvador, Laia Vives, Maria Fernández i Laia Fortuny.
Pel que fa al masculí, després d’una temporada irregular a Primera Nacional, els graciencs han anunciat vuit baixes, la majoria de jugadors consolidats i que han estat el bloc principal de l’equip en els últims temps. Deixen l’equip el capità Bernat Correro, Jaume Esteve, Quim Vaillo i Pol Torras, que van ser homenatjats a l’últim partit de lliga al Boccaccio. Tampoc continuaran Jordi Sala, Jordi Manera i Jacob Gràcia. L'últim a anunciar la seva sortida ha estat el jove Dante Companys, que jugarà al Recoletas Atlético Valladolid, de la màxima categoria de l'handbol estatal, tot i que la previsió, segons el mateix comunicat del club val·lisoletà, és que estigui a cavall amb el filial, de Primera Nacional.
Per contra, han anunciat els fitxatges de Nil Montserrat i Guillem Correro, del Sant Quirze i que ja havien estat al club anteriorment, també s'ha comunicat la renovació d'Arnau Escayola, Enric Parera, Eric Fernández, Julio Díaz, Martí Monràs i Marc Pérez, i l'ascens des de la base de Mario Carmona, Eric Salinas i Joan Miralles. D’altra banda, a la banqueta Pere Ayats i Álex Vaillo deixaran el seu lloc al Lluís Marrugat, exjugador i entrenador de l’OAR, i a Àlex Paleo, que estava a La Roca i també va passar pel conjunt gracienc com a jugador.
A l'espera de concretar la resta d'integrants de les plantilles per a la 26-27, en total s'han fet oficials tretze baixes i els entrenadors entre els dos sèniors del club blanc-i-verd que s'haurà de reinventar aquest estiu per a tornar a competir en una temporada que es preveu exigent i ja té data d'inici i rivals.
El cap de setmana del 19-20 de setembre s'estrenarà el Nacional a casa contra l'Handbol Esplugues; mentre les jugadores de Plata ho faran més tard, entre el 3 i el 4 d'octubre, també al Boccaccio Arena, contra l'Elche.