Experiència i polivalència: Yanis Rahmani és el tercer fitxatge del CE Sabadell

Més moviments al mercat arlequinat, ara, amb l'anunci del tercer fitxatge del CE Sabadell 26-27. Un jugador per sacsejar la davantera i sumar experiència en el retorn a la categoria de plata. El francès Yanis Rahmani, de 31 anys, ha signat amb els de Ferran Costa fins al 2027. L'atacant prové del Cartagena, on va incorporar-se al mercat d’hivern i ha jugat un paper molt destacat fent 6 gols en 17 partits i convertint-se en una autèntica amenaça pels rivals. Tant, que ha estat un dels futbolistes més protagonistes a la Primera RFEF durant aquest darrer tram de campanya.
A banda de ser una peça molt polivalent, l'extrem esquerrà ha disputat prop de 200 partits a la Lliga Hypermotion, anotant 13 dianes, però també repartint 14 assistències. La seva trajectòria a Segona l'avala, perquè ha vestit les samarretes del Màlaga, l'Almería, el Lugo, l'Eibar i el Tenerife i, de fet, ha jugat a la categoria de manera ininterrompuda fins a la seva arribada a Cartagena.
Ara bé, el de Champigny Sur Marne, es va formar al País Basc, principalment al planter de l’Athletic Club de Bilbao. No va trigar a debutar a l'antiga Segona 'B', on va passar pel Leioa, el Tudelano i el Sestao River. Una altra de les places en què va destacar més va ser el Municipal d'Anduva. Amb el Mirandés va fer 20 gols en dues temporades i va aconseguir un ascens per portar el conjunt burgalès al futbol professional.
Aquesta incorporació se suma a les d'Alain Ribeiro i Miki Codina i també a altres moviments, com la renovació de Miguelete. El següent a arribar podria ser Óscar Sanz, com avança Radio Sabadell. L’acord amb el migcampista i capità del Nàstic estaria molt a prop, segons ha pogut saber el Diari. A l'espera de més notícies, l'equip ja s'ha posat en marxa. Aquest dimecres han arrencat les proves mèdiques i físiques i es preveu l'estrena sobre la gespa en els pròxims dies: dilluns tornen els jugadors que van disputar la final del play-off.
El 𝙥𝙖𝙨𝙚 de @alf_herrero. 🏈
El desborde y disparo de Yanis Rahmani. 💥
¡La primera ocasión clara del #GranadaMálaga es para el @MalagaCF! ⚔️#LALIGAHYPERMOTION | #LALIGAHighlights pic.twitter.com/EAFZJntmmK
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