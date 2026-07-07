L’incendi de Sentmenat continua actiu i encara el segon dia de tasques d'extinció. Durant la nit, els Bombers detallen que han pogut treballar al flanc dret, que sí que està estabilitzat. "Tot i això, el conjunt de l’incendi no es pot donar encara per estabilitzat, perquè el perímetre és molt irregular i s’hi han produït molts focus secundaris", apunten des del cos. Per això, els Bombers es mostren extremadament prudents i hi continuen treballant de forma intensa. L'objectiu és estabilitzar-lo al llarg del dia d'avui, tal com ha informat des de la zona el cap operatiu Eduard Martínez. Les dotacions s'han incrementat i a hores d’ara, els Bombers segueixen treballant en l'extinció del foc amb 77 dotacions terrestres.
També estan operatius quatre mitjans aeris, que s’han reincorporat a les tasques d’extinció a primera hora del matí. Concretament, treballen amb un helicòpter bombarder i un de comandament, així com dos avions de vigilància i atac. Està previst que s’hi incorpori un hidroavió del govern espanyol.
Martínez ha detallat que el foc ja ha cremat unes 100 hectàrees de terreny. "Ara ens centrem a estabilitzar el màxim possible", ha dit, conscients que "les condicions [meteorològiques] són crítiques" i que a la tarda esperen que siguin pitjors. Martínez ha confirmat que mantenen el confinament de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats: urbanització El Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, el nord de Castellar del Vallès i Can Vinyals.
Una vintena de persones afectades per l'incendi han passat la nit al balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui (Vallès Occidental), tal com informa l'ACN. L'empresa ha ofert les instal·lacions a l'Ajuntament, que ha derivat les famílies que eren ateses al pavelló municipal les Cremades des de mitja tarda de dilluns. Dues de les famílies són usuàries del càmping el Pasqualet, que els propietaris han desallotjat per la proximitat de les flames, mentre que la resta són veïns de la urbanització del Farell, que no han pogut tornar a casa seva. Aquest matí, l'Ajuntament ha citat els afectats per donar-l'os l'última hora i informar-los si poden tornar al càmping o a casa seva, on molts hi han deixat familiars, animals i medicació.