L’hostaleria preveu fer caixa a l’estiu a Sabadell

Més caixa durant els mesos d’estiu. Bars i restaurants de Sabadell afronten la temporada d’estiu amb optimisme. Més de la meitat de locals d’hostaleria confien que la facturació dels mesos d’estiu serà superior a la de la resta de l’any, tot i que la majoria preveu increments moderats, segons es desprèn d’una enquesta elaborada pel Diari de Sabadell en col·laboració amb el Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell, amb una mostra de prop d’una quarantena d’establiments. “L’estiu és un bon moment, malgrat que Sabadell no es destí turístic. Ens agrada sortir al carrer, omplir terrasses. És molt mediterrani”, valora Jordi Roca, president del Gremi d’Hostaleria.
Qui es queda a la ciutat, fa vida al carrer, especialment durant els vespres. Més de la meitat (53%) de cafeteries, bars i restaurants espera una temporada estival més animada que la resta de l’any, especialment els locals que disposen de terrassa. En concret, el 35,3% dels enquestats considera que la caixa augmentarà entre un 10% i un 30% durant juliol i agost, mentre que un un de cada deu espera un increment més optimista, d’entre el 30% i el 50%. En menor mesura (5,9%), es calcula que la millora serà més discreta, d’entre un 5% i un 10%.
En canvi, un 23,5% dels establiments no preveu diferències significatives respecte a la resta de la temporada, mentre que un altre 23,5% considera que l’estiu serà un període més fluix en facturació. Les dades apunten a una campanya d’estiu positiva per a bona part del sector de l’hostaleria, tot i que sense pics molt pronunciats. Unes expectatives optimistes però prudents davant una temporada que contrasta amb més activitat en terrasses però també les escapades de molts veïns fora de la ciutat.
Afectats per l’increment de preus
L’optimisme de cara a la campanya d’estiu, però, conviu amb una preocupació compartida pel conjunt del sector: l’encariment dels costos. La majoria dels restauradors consultats asseguren que en els darrers mesos s’han vist obligats a revisar els preus de la seva carta per poder absorbir, almenys en part, l’augment de les despeses. Els establiments apunten principalment a l’increment del preu dels aliments, però també a l’encariment dels salaris, impostos, lloguers i altres costos.
Tot i això, molts expliquen que han procurat repercutir aquestes pujades "de forma moderada per no perjudicar els clients ni perdre competitivitat". Alguns detallen que els increments han estat de només uns cèntims per producte o limitats a determinats plats, mentre que d’altres parlen d’ajustos al voltant del 10% en alguns casos. Diversos restauradors reconeixen que, malgrat haver apujat preus, continuen treballant “amb marges de benefici molt ajustats”. De fet, una part dels negocis assegura que ha preferit assumir una part de l’increment dels costos abans que traslladar-lo íntegrament als consumidors, però apunten que aquesta situació “serà difícil de sostenir” si els costos continuen augmentant.