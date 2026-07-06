VÍDEO | Confinades diverses zones del Vallès per un incendi forestal a Sentmenat

Els Bombers de la Generalitat treballen en un incendi forestal a Sentmenat que s'ha originat aquest migdia per causes que, de moment, es desconeixen. Segons informen fonts del cos de rescat, l'inici de la ignició ha tingut lloc al voltant de les 14:15 h en un camp de conreu i crema en ascendent part de la vegetació forestal de la zona. El succés ha tingut lloc al nord del polígon Mas d'en Cisa i afecta una superfície aproximada d'unes deu hectàrees, segons dades provisionals d'Agents Rurals. Principalment, ha afectat el sud d'un turó i els efectius prioritzaran el flanc esquerre de l'incendi -el "motor", com el defineixen des del cos- per tenir-lo el més controlat que puguin. També ha generat focus secundaris.
Per l'evolució de l'incendi, des de Protecció Civil han enviat un ES-Alert per ordenar el confinament de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats: urbanització El Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, el Balcó de Sant llorenç, Sant Feliu del Racó, el nord de Castellar del Vallès i Can Vinyals. Des de l'Ajuntament de Sentmenat, a part, han demanat als ciutadans que evitin desplaçaments i que només truquin al 112 en cas d'emergència real.
En total, hi estan treballant un centenar d'efectius repartits en 28 dotacions terrestres de Bombers, tres helicòpters i quatre avions d'aigua. El Grup de Reforç d'Actuacions Especials (GRAF) està treballant en l'incendi forestal, que ha provocat una columna de fum visible des de diversos punts de la ciutat. No s'han registrat ferits. Segons informen Agents Rurals i Protecció Civil, l'onada de calor ha incrementat el grau de perillositat dels incendis i el Vallès Occidental es troba al Nivell 3 dels quatre que hi ha. En aquesta mateixa categoria hi ha 385 municipis de 30 comarques diferents. L'Aeroport de Sabadell està sent un dels punts neuràlgics de la gestió de l'incendi, ja que els avions que transporten l'aigua estan fent càrrega terrestre d'aigua, segons apunta un compte especialitzat a les xarxes socials.