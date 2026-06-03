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Sentmenat

Emotiu record a en Dennis un any després de la seva mort

La plaça de la Vila va guardar un minut de silenci en homenatge a la víctima i com a rebuig a la violència masclista

  • Ajuntament de Sentmenat -
Publicat el 03 de juny de 2026 a les 09:49
Actualitzat el 03 de juny de 2026 a les 09:51

La plaça de la Vila de Sentmenat va acollir dimarts al vespre un emotiu acte de record i homenatge a en Dennis, coincidint amb el primer aniversari dels tràgics fets del 2 de juny del 2025. Un episodi de violència masclista que va commocionar profundament el municipi. L'acte va reunir familiars, amistats, representants d'entitats, membres de la corporació municipal i nombrosos veïns que van mostrar el seu suport i acompanyament a la família en una data especialment significativa.

Abans del minut de silenci, l'alcaldessa va adreçar unes paraules als assistents, recordant la figura d'en Dennis i expressant el compromís del municipi amb la memòria de les víctimes i amb la lluita contra la violència masclista. Durant la seva intervenció, va destacar que el record és també una forma de justícia i va reafirmar la voluntat de continuar treballant per construir una societat lliure de qualsevol forma de violència. El moment central de l'acte va ser el minut de silenci. Un gest senzill, però carregat de significat, que va servir per honorar la memòria del sentmenatenc, mort a mans de la parella de la seva mare, després que aquesta fos atacada de matinada. L'autor dels fets es va suïcidar després.

  • Minut de silenci a l`Ajuntament de Sentmenat en record d`en Dennis

 

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