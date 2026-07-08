Els Bombers han donat per estabilitzat l'incendi forestal de Sentmenat aquest dimecres a la nit. El foc cremava des de dilluns, 6 de juliol, i ha requerit un treball intens per part del cos, que hi ha destinat desenes d'unitats terrestres i també diversos mitjans aeris. Tot i aquest pas endavant, l'operatiu continua amb l'objectiu d'extingir definitivament l'incendi, que ja ha cremat més de 200 hectàrees, la gran majoria de sol forestal i una petita part agrícola. A part, Protecció Civil ha aixecat parcialment el confinament per l'incendi de Sentmenat, ja que ha aixecat el desconfinament dels nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui (Vallès Oriental), i es manté el confinament de Guanta de Sentmenat.
Des de Bombers indiquen que dimecres al migdia s’ha arribat al pic màxim d’altes temperatures i baixes humitats relatives, una situació que s’ha allargat durant la tarda. Tot i així, "la bona evolució dels altres incendis forestals ha permès concentrar més mitjans d’extinció que han permès avançar en les tasques d’extinció amb l’objectiu de poder-lo estabilitzar".
El perímetre de l'incendi, molt irregular i, també, que el comportament de les reproduccions de les flames han dificultat els treballs. Des del cos assenyalen, però, que la situació d'aquest dimecres "ha estat molt tranquil·la i no hi hagut represes, per la qual cosa ja s’ha donat per estabilitzat".
La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, que s’ha desplaçat al Centre de Comandament al complex central dels Bombers de la Generalitat a Cerdanyola del Vallès, ha destacat "la necessitat de recordar i tenir present la prudència, el compromís per minimitzar els riscos i apel·la a la responsabilitat col·lectiva".
Parlon recalca que "continuarem tenint temperatures molt altes els pròxims dies i, per tant, demanem molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar un incendi".
La consellera ha agraït "aquest esforç de tot el sistema de resposta, amb tots els equips de seguretat i emergències del país, per afrontar la situació".