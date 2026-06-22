El blindatge de Sentmenat per frenar l'incivisme als carrers

Sentmenat ha posat la lupa en la convivència i el civisme en l'espai públic. Fa uns dies, es presentaven en societat les noves figures creades per Pilarín Bayés, instal·lades en punts pròxims als centres educatius amb un objectiu: recordar als conductors que entren en una zona on la prudència és obligatòria. Però només cinc dies després de la seva col·locació, la figura situada davant de l'Escola Can Sorts va aparèixer malmesa. El consistori va iniciar una investigació que finalment va permetre identificar els responsables dels danys ocasionats en els elements de la seguretat viària. La situació és només un exemple que mostra la declaració d'intencions del govern local. Recentment, unes pintades al parc de la Riera també han fet activar les alarmes a la plaça de la Vila.
L'Ajuntament ha impulsat un escut de protecció contra els delictes amb la implantació d’un innovador sistema de vídeo-protecció, amb analítica intel·ligent d’imatges. La voluntat és fer prevenció i protecció de la ciutadania a través del model, impulsat per l’empresa AlphanetSolutions. L'equip de videovigilància, amb Intel·ligència Artificial i Big Data, busca reforçar la seguretat ciutadana, millorar la seguretat viària, així com la coordinació i la capacitat de resposta de la policia local, a més de donar suport a la mobilitat i supervisar punts estratègics del municipi. Alhora, el consistori ha implementat diferents punts de seguretat ciutadana i control de trànsit.
Per a l’alcaldessa de Sentmenat, Montserrat Rueda, aquestes iniciatives tenen una finalitat clara: millorar la qualitat de vida i la seguretat de la ciutadania, avançant cap a un municipi "més segur, eficient i connectat”. L'executiu considera que la gestió de dades és un element clau per als municipis del futur. En aquest sentit, Sentmenat “continua apostant per la modernització dels seus sistemes de seguretat, amb tecnologies que permeten captar matrícules, treballar de manera col·laborativa amb els diferents cossos de seguretat i reforçar la prevenció i la capacitat de resposta davant incidències”.
De moment, l'empresa només l'ha posat en marxa a Sentmenat. El projecte exigeix una plataforma policial única de gestió, que es diu AlphaDataManager (ADM). El cos de seguretat local pot fer cerques avançades per matrícula, franges horàries, lector, zona, sentit de circulació, país, marca, model, color o tipus de vehicle perquè pugui treballar coincidències entre diferents escenaris delictius; seguir la traçabilitat de vehicles; generar alertes; visualitzar els punts en mapa; i fins i tot integrar geolocalització de patrulles i gestió de sancions.
Segons destaca el sabadellenc Joan Reixach, director d’Estratègia de la companyia, la firma treballa "al costat dels cossos policials, desenvolupant solucions tecnològiques a l'àmbit de la prevenció, amb l'objectiu de l'anticipació del delicte". Des de la marca es garanteix un "desplegament d'alt impacte, plenament adaptat a les necessitats específiques de l'ecosistema de seguretat i emergències català". De moment, a Sentmenat, els incívics estan més que mai en el punt de mira.