L'Ajuntament torna a carregar contra l'empresa encarregada del porta a porta a Sentmenat

La gestió dels residus és un dels grans cavalls de batalla del mandat actual a Sentmenat. L’Ajuntament ha declarat obertament la guerra a l'empresa encarregada d'efectuar el servei, que ha experimentat repetides incidències en els últims mesos. El pols es manté. La finalització enguany del contracte signat fa cinc anys –amb pròrroga inclosa en l'últim exercici– ha destapat la capsa dels trons, mentre la ciutadania critica un funcionament deficient que provoca brutícia als carrers. El Govern municipal ja va escenificar el seu malestar el maig passat amb l'obertura d'un expedient sancionador contra la companyia, penalitzada pels incompliments denunciats des de l'Administració local. Però els problemes no han cessat.
El consistori assegura que és conscient que el servei de recollida no s’està prestant amb la regularitat i la qualitat exigibles. La responsabilitat de garantir-ne el correcte funcionament correspon a PreZero, empresa concessionària. En aquest sentit, remarquen que la multa imposada fa poques setmanes supera els 347.000 euros. Així mateix, totes les noves incidències que es detectin continuaran sent documentades i avaluades, i podran donar lloc a noves penalitzacions d’acord amb les obligacions contractuals fixades. La qüestió no és aliena als carrers. Fonts veïnals lamenten que s'hagin aprofitat les alteracions per posar en dubte el sistema, fent campanya contra un model que desperta una gran oposició. La manca de cobertura en algunes rutes, la presència de rosegadors o altres problemes detectats condicionen l'experiència dels usuaris i generen un caldo de cultiu que fa créixer la tensió.
Per tal de fer front a aquesta situació, l'Ajuntament sosté que està duent a terme un "seguiment diari i exhaustiu" del servei i ha requerit formalment a l’empresa que adopti les mesures necessàries per restablir-ne de manera immediata el funcionament ordinari. Paral·lelament, es mantindrà l’equip de repàs en horari diürn amb l’objectiu de completar les recollides pendents a les zones afectades per les incidències registrades. Els ponts entre les parts, però, semblen trencats. Mentrestant, des de la plaça de la Vila apel·len a la col·laboració de la ciutadania i recorden que els usuaris que no hagin tingut recollida han de mantenir els cubells al carrer, de manera que l’equip de repàs pugui procedir a la seva retirada tan aviat com sigui possible. "El consistori reafirma el seu compromís amb la qualitat del servei públic i assegura que continuarà fiscalitzant el compliment de les obligacions de l’empresa concessionària, adoptant les mesures que corresponguin fins a la completa normalització del servei", tanquen, lamentant les molèsties ocasionades arran dels últims fets.