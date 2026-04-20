Sentmenat

L'Ajuntament surt al pas de les queixes per les repetides incidències en el servei de recollida porta a porta a Sentmenat

El consistori assegura que treballa en la millora del sistema de registre i garanteix la recuperació de totes les dades

  • Ajuntament de Sentmenat -
Publicat el 20 d’abril de 2026 a les 13:48

Els problemes amb el sistema de recollida de residus porta a porta s’han repetit en les últimes setmanes a Sentmenat. Arran dels contratemps, l’Ajuntament ha volgut sortir al pas de les crítiques d’una part de la ciutadania, descontenta amb el funcionament del model. El consistori assegura, en un comunicat, que és conscient de les incidències tècniques en el sistema de comptabilització de les aportacions del servei i manté que ha estat treballant per solucionar-ho. Aquestes incidències han provocat un retard en la visualització de les dades a l’aplicatiu. En cap cas, sostenen, s’han perdut les dades: “les aportacions han quedat registrades correctament i es recuperaran un cop resolta la incidència tècnica, moment en què es tornaran a carregar perquè es puguin consultar amb normalitat”.

Des de l’Ajuntament demanen disculpes per les molèsties que aquesta situació pugui haver ocasionat i agraeixen la comprensió de la ciutadania mentre es treballa per resoldre-la com més aviat millor. “Aprofitem per recordar que, en el sistema de taxa justa, només es tenen en compte les aportacions de les fraccions de resta i orgànica, que es dipositen amb el cubell marró. Les fraccions de vidre, cartró i envasos (plàstic) no computen a efectes de la taxa i es recullen amb el cubell verd”. Alhora, refermen la voluntat de transmetre un missatge de tranquil·litat: “el sistema preveu una àmplia flexibilitat en el nombre d’aportacions anuals, de manera que incidències puntuals no afectaran de manera significativa el còmput final”, tanquen.

Notícies recomenades