La visita de Lleó XIV mobilitza centenars de fidels sabadellencs, tot i les queixes: "Hauríem volgut més entrades"

L'arribada del papa Lleó XIV visitarà Catalunya els pròxims 9 i 10 de juny per presidir la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família, visitar l'Abadia de Montserrat i gaudir d'una trobada amb els fidels a l'Estadi Olímpic Lluís Companys –protagonitzada per un sabadellenc–, entre altres activitats. Els mossens i fidels de Sabadell s'han organitzat com han pogut per viure en directe algun dels actes en què el pontífex serà present i tots coincideixen que "hem tingut poques entrades perquè ha estat gestionat per l'Arquebisbat de Barcelona, i formem part del Bisbat de Terrassa". "Ens frustra bastant que hàgim tingut tan poques entrades a l'abast", subratlla el rector de l'església de la Creu Alta, Alfons Gea. "Tot i això, molts membres de la parròquia hi podran anar perquè ho han tramitat pel seu compte", detalla el rector de la Puríssima Concepció, Joan Nadal.
"És una trobada que qualsevol cristià espera amb expectativa", diu mossèn Xavier Farrés, rector de Sant Fèlix. "La trobada ens ajuda a confirmar la fe i ens dona ànim en un moment complicat com el que vivim ara, però tocarà entrenar la paciència", agrega, bromejant. A la Creu Alta, per la seva banda, "no farem cap acte col·lectiu, però estem molt satisfets que vingui", explica mossèn Alfons. Així, per la il·lusió de l'arribada de Lleó XIV al país i la possibilitat d'acompanyar el sant pare pels diversos racons de Catalunya, centenars de sabadellencs seran presents a Montserrat, Montjuïc o, en menor mesura, la Sagrada Família: "Hem hagut de repartir-nos-ho i alguns van a un lloc i alguns, a un altre", indica mossèn Joan. "En el meu cas aniré a tots tres llocs, però l'entrada a la Sagrada Família ha hagut de quedar limitada a capellans, gairebé, ja que hi ha una alta demanda", apunta mossèn Xavier. A pesar de tot, però, ho tenen clar: "Qui realment hi vol anar s'ha buscat la vida perquè és una trobada històrica", coincideixen.
D'aquesta manera, tot i les poques facilitats que han rebut les parròquies vallesanes i la polèmica que envolta el pontífex durant els darrers dies, l'expectació entre els devots és màxima i el podran veure durant el recorregut que farà el 10 de juny a la tarda amb el papamòbil. La visita comportarà importants afectacions a la mobilitat, especialment a l’entorn de la Sagrada Família, on s’ha establert un perímetre de seguretat entre els carrers de Rosselló, Lepant, València i Sicília. El carrer de Rosselló, per on circularà el sant pare fins al temple, quedarà tallat al trànsit durant dos dies. També hi haurà restriccions i controls de seguretat a l’Estadi Olímpic, a l’església de Sant Agustí i a la zona de la Catedral i el Palau Episcopal. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 5.600 mossos d’esquadra i 500 agents de la Guàrdia Urbana, a més d’efectius de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Per minimitzar l’impacte dels talls, es reforçarà la xarxa de metro i Rodalies –la línia R4, entre elles–.
"Lleó XIV és el papa que necessitàvem"
Fa poc més d'un any, des del Diari vam parlar amb els tres mateixos rectors perquè, dies abans de la decisió del conclave, ens expliquessin quin cardenal era el més adient per ser el nou pontífex. Coincidien que la millor opció era un papa "continuista" i, ara, asseguren que "ha complert les expectatives que teníem", exposen mossèn Joan i mossèn Alfons. El rector de Sant Fèlix, per la seva banda, es reafirma amb la idea que "si l'Esperit Sant ens va donar aquest papa és per algun motiu". Alfons Gea apunta que "està endreçant tot allò que el papa Francesc va desendreçar, en el bon sentit, perquè és menys impulsiu i més equilibrat", assenyala. Tots tres el defineixen com un pontífex que "ha fet una gran feina" i mossèn Joan emfatitza que "ha estat molt valent perquè ha respost diversos temes realment complicats". Finalment, apunten que "tot i ser molt menys carismàtic que el papa Francesc, és ferm a l'hora de decidir" i "ha donat signes de com encamina el seu papat": amb el mateix fons, però amb una forma particular.