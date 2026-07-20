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FOTOS | Eufòria a Sabadell per la victòria d'Espanya a la final del Mundial

Sabadell

Unes 10.000 persones segons la Policia Municipal han vist el partit a l'amfiteatre del parc de Catalunya

  • Celebració de la final del Mundial a l'amfiteatre del parc de Catalunya -
Publicat el 20 de juliol de 2026 a les 00:35
Actualitzat el 20 de juliol de 2026 a les 00:54

L'amfiteatre del parc de Catalunya de Sabadell ha acollit unes 10.000 persones segons la Policia Municipal per veure en una pantalla gegant la final del Mundial de futbol en què Espanya ha derrotat l'Argentina (1-0) i s'ha proclamat campiona del món per segona vegada.

  • Celebració de la final del Mundial a l`amfiteatre del parc de Catalunya
  • Celebració de la final del Mundial a l`amfiteatre del parc de Catalunya
  • Celebració de la final del Mundial a l`amfiteatre del parc de Catalunya
  • Celebració de la final del Mundial a l`amfiteatre del parc de Catalunya
  • Celebració de la final del Mundial a l`amfiteatre del parc de Catalunya
  • Celebració de la final del Mundial a l`amfiteatre del parc de Catalunya
  • Celebració de la final del Mundial a l`amfiteatre del parc de Catalunya

 

  • Celebració de la final del Mundial a l`amfiteatre del parc de Catalunya
  • Celebració de la final del Mundial a l`amfiteatre del parc de Catalunya
  • Celebració de la final del Mundial a l`amfiteatre del parc de Catalunya
  • Celebració de la final del Mundial a l`amfiteatre del parc de Catalunya
  • Celebració de la final del Mundial a l`amfiteatre del parc de Catalunya

 

  • Celebració de la final del Mundial a l`amfiteatre del parc de Catalunya
  • Celebració de la final del Mundial a l`amfiteatre del parc de Catalunya
  • Celebració de la final del Mundial a l`amfiteatre del parc de Catalunya
  • Celebració de la final del Mundial a l`amfiteatre del parc de Catalunya
  • Celebració de la final del Mundial a l`amfiteatre del parc de Catalunya
  • Celebració de la final del Mundial a l`amfiteatre del parc de Catalunya
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