El Mercat de la Creu Alta celebra 60 anys amb la mirada fixada en el futur: "Ens hem de posar les piles"

Sabadell s'acostava als 140.000 habitants –avui en té més de 228.500– el 1965 i l'Ajuntament va iniciar la construcció del Mercat de la Creu Alta. Un any després, el 1966, aquest equipament va ser una realitat i aquest dissabte ha celebrat 60 anys. Tot i que es va inaugurar el 16 de juliol d'aquell any, per qüestions tècniques no va obrir al públic fins al dijous 8 de setembre.
Aquest dissabte hi ha hagut activitats infantils, un DJ que ha amenitzat el matí, també s'han sortejat cinc carros de la compra plens de productes del mercat valorats en 150 euros i els paradistes han ofert tapes elaborades amb productes de proximitat.
Ramon Escoté: "El mercat és la meva vida"
El tiet de Ramon Escoté va ser un dels paradistes que van obrir la parada quan es va inaugurar el mercat. I el Ramon, des que tenia 15 anys, ja es movia entre pollastres, balances i ganivets darrere l'aparador. "Vaig tenir l'opció de fer moltes coses, però com que no valia molt per estudiar m'hi vaig quedar", recorda. Per ell, "el mercat és la meva família, és el DNI, la meva vida". Prop de mig segle al mercat l'han fet veure com ha evolucionat, i explica que "ha canviat moltíssim, tot ha canviat; la societat ha canviat. Hi ha molta més competència". Per això, "el futur el veig bastant negre, perquè el petit comerç no tenim massa ajudes. Moltes parades estan tancades i per part de l'Ajuntament necessitem ajuda".
Marta Medrán: "És un motiu de celebració i gratitud"
Per Marta Medrán, tercera generació de Cansaladeries Medrán, "és un motiu de celebració i gratitud després de 60 anys veure que encara estem aquí", ja que també van obrir la parada quan es va inaugurar el Mercat de la Creu Alta.
Explica que "és important posar en valor la professionalitat dels paradistes. Lluitem per donar valor al producte de proximitat i això és un gra de sorra que ajuda al patrimoni gastronòmic de la ciutat". La sabadellenca subratlla que el mercat és un revulsiu pel barri i remarca que "és un punt important d'unió. Hem de continuar celebrant anys entre tots, fent pinya i donar valor a l'ofici del mercat; som una família i entre tots l'hem de mantenir viu". "A continuar lluitant", remata.
Belén Moreno: "És un orgull continuar el negoci"
Des de 1989 també hi ha al mercat creualtenc la Peixateria Moreno, que ara regenta Belén Moreno, juntament amb el seu marit, Fernando Méndez. Els pares de la Belén, José i Ana, ja tenien una peixateria al carrer de Picanyol i la parada del mercat la portaven unes tietes, fins que se la van quedar.
La tradició de mercat li ve de sang, a la Belén, que explica que "per mi és un orgull continuar el negoci". Està contenta perquè "tenim clients de tota la vida; vol dir que ho fem bé!". En un món de comandes ràpides des del mòbil i una allau de productes precuinats als supermercats, el mercat de tota la vida es reivindica per la qualitat dels seus aliments: "anar al bar i restaurant cada dia no pot ser, i la qualitat del supermercat no és la d'aquí". Com veu el futur del mercat? "Crec que continuarem, però ens hem de posar les piles". Preparar el producte per facilitar-li la feina al consumidor, donar-li receptes i consells són algunes de les claus que assenyala per mantenir la clientela.