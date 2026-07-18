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VÍDEO | Crema un vehicle de neteja enmig del carrer

Sabadell

L'incident no ha provocat ferits

  • Incendi en un vehicle d'escombraries de Sabadell -
Publicat el 18 de juliol de 2026 a les 11:52
Actualitzat el 18 de juliol de 2026 a les 11:58

Un petit camió de neteja d'Smatsa ha patit un incendi aquest dissabte 18 de juliol a la Rambla de Sabadell, davant de la plaça de l'Imperial. El succés s'ha produït al voltant de les 8.30 h i no ha provocat ferits, segons informa Bombers.

L'incendi s'ha declarat a la part posterior del vehicle, dintre del dipòsit de càrrega de la brossa. Bombers, agents de la Policia Municipal que s'han desplaçat al lloc dels fets i els propis treballadors de la neteja han retirat la càrrega i refredat el vehicle, del quan s'han fet càrrec els responsables de manteniment.

En total, el succés ha mobilitzat una dotació de Bombers i una de Policia Municipal. En 21 minuts, cap a les 9 h, la incidència ha quedat resolta. El trànsit no s'ha vist especialment afectat perquè, sent dissabte, vehicles particulars i autobusos no poden circular per la Rambla, precisament, fins al punt de l'incendi.

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