Sabadell estrena nova maquinària per a una neteja viària més "eficient i silenciosa"

Canvis en el servei de neteja de la ciutat gràcies a la renovació de tota la flota de vehicles. L’Ajuntament de Sabadell incorporarà un total de 123 màquines noves destinades a la neteja viària, en una renovació íntegra que suposa una inversió de gairebé 14 milions d’euros, inclosos dins del marc del programa Els diners als carrers. "Hem de tenir en compte que per cada any de mandat es destinen uns 10 milions d'euros, aproximadament. Per tant, només amb aquesta renovació estem destinant l'equivalent a gairebé un any i mig. Volem tenir una ciutat neta i per assolir-ho s'ha d'invertir", explica l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, en la presentació de l'"àmplia i profunda" maquinària. Ha assegurat que "no hi ha hagut endeutament" per pagar la nova flota, sinó que s'ha fet servir el superàvit públic disponible. A part, el consistori vendrà l'antiga maquinària i suposarà un petit ingrés per reduir la diferència. Amb aquesta injecció de diners, doncs, es pretén que "el servei guanyi en eficiència, qualitat i capacitat de resposta", i que "els treballadors tinguin millors instruments per fer la seva feina".
La renovació modernitza notablement els equips que treballen diàriament a peu de carrer per "millorar el servei que s'ofereix a la ciutadania". Ara, la meitat del nou equipament ja és en mans de l'empresa concessionària, Smatsa, que està en procés de matriculació dels vehicles perquè entrin en funcionament abans que acabi l'any. Segons ha exposat l'alcaldessa, les noves màquines estan "adaptades a les necessitats de la ciutat" i són "més eficients, fan menys soroll, emeten menys gasos contaminants –25 unitats elèctriques– i milloren les condicions de treball del personal del servei". "Una de les nostres màximes obsessions és reforçar la neteja a la ciutat i esperem millorar-la amb aquesta inversió", confessa.
Ampli desplegament de maquinària
Sabadell ha ampliat i renovat part de la seva flota de neteja viària amb equips procedents de diversos proveïdors internacionals. La nova maquinària inclou una escombradora elèctrica, que es destinarà sobretot a zones de vianants molt transitades; fregadores de voreres, que incorporen sistemes d’alta pressió i temperatura pensats per eliminar taques incrustades al paviment –oli, combustible, xiclets...–; recol·lectors amb compactació, per ampliar l'emmagatzematge i millorar l'eficiència en les tasques de neteja, i vehicles equipats amb dipòsits i pistoles d’aigua a pressió per fer neteges més profundes. A part, entrarà en funcionament un nou furgó elèctric que s’utilitzarà per a la recollida de mobles en carrers estrets i la incorporació dels serveis de nous camions per a la recollida de residus.
Finalment, es disposa d’un sistema d’aigua a pressió al transport de contenidors que permet netejar el punt de recollida durant la mateixa operació. També s’hi afegeixen escombradores amb un tercer braç per ampliar l’escombrat i vehicles més grans que combinen aspiració i aigua a pressió per netejar els bordons i zones de difícil accés pels vehicles de neteja viària. Segons indiquen des del consistori, per acabar, la flota es reforça amb quatre cisternes de baldeig amb barra extensible, un vehicle de neteja d’embornals amb generador elèctric i recol·lectors de vuit metres cúbics que redueixen les descàrregues. Cada centre de treball tindrà un equip propi amb aigua a pressió, i l’equip de supervisió començarà a desplaçar-se amb motocicletes elèctriques per fer el servei més sostenible i silenciós.