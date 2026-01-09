Èxit de la pista de gel als Jardinets: prop de 19.000 usuaris l'han visitat aquest Nadal

La pista de gel instal·lada als Jardinets de l’Espai Cultura ha tancat l’edició d’aquest Nadal amb un balanç "molt positiu", com defineixen des de l'organització. Un total de 18.924 persones han passat per l’activitat –unes 3.000 més que l’any anterior– afegint visitants als més de 330.000 que hi ha hagut durant les festes de Nadal entre totes les activitats organitzades per l'Ajuntament de Sabadell. "Malgrat que la pluja va obligar a suspendre la pista durant tres dies, l’afluència s’ha mantingut elevada al llarg de tota la campanya", diuen. Segons l’entitat, “el balanç d’aquest Nadal és excel·lent. L’augment d’usuaris i les opinions tan positives ens confirmen que aquesta proposta ja forma part del Nadal de moltes famílies sabadellenques”. La Fundació destaca també que la pista ha contribuït a convertir els Jardinets en un "espai de trobada intergeneracional" durant les festes.
L’activitat, sota el nom de Nadal sobre patins, ha tornat a situar la pista a la placeta central dels Jardinets, un entorn que s’ha convertit en punt de trobada per a famílies, infants, joves i públic de totes les edats. Patinar al centre de Sabadell continua sent un dels principals atractius de la proposta i un dels factors que expliquen l’increment d’assistència respecte a edicions anteriors. La Fundació 1859 Caixa Sabadell subratlla que "aquest creixement confirma la voluntat de la ciutadania de gaudir d’activitats nadalenques a l’aire lliure, accessibles i de qualitat, i reforça l’aposta per dinamitzar l’Espai Cultura durant Nadal".
L’aigua utilitzada a la pista ha estat regenerada i, un cop finalitzada la temporada, es recollirà i es reutilitzarà per al reg del jardí, tancant el cicle de l’aigua i minimitzant l’impacte sobre l’entorn natural. La Fundació ha volgut agrair el suport de l’Ajuntament de Sabadell i el patrocini principal de BBVA i Toyota – Ippon Motor Vallès, així com el patrocini de Bonpreu Esclat i Cacaolat. També ha reconegut la col·laboració de Petit Sabadell, Igloo Exes Centre, Idiomes Sabadell i Aigües Sabadell. Després dels bons resultats d’aquesta edició, la Fundació 1859 Caixa Sabadell ja valora repetir la instal·lació de la pista de gel als Jardinets el Nadal vinent, mantenint el caràcter familiar, inclusiu i sostenible de l’activitat.