Els autobusos de Sabadell (TUS) tornen a batre rècord d’usuaris amb 17,7 milions de viatges

Transports Urbans de Sabadell (TUS) continua encadenant xifres històriques. L’any 2025 es van registrar 17,7 milions de viatges, un increment del 5,7% respecte del 2024. Aquesta dada consolida un nou rècord i dona continuïtat a la tendència ascendent iniciada el 2022, coincidint amb l’entrada en vigor de les bonificacions al transport públic que encara es mantenen.
El 2024 ja havia estat un any excepcional, amb 16,7 milions de validacions, gairebé un 15% més que el 2023. El creixement sostingut d’aquests últims exercicis confirma la recuperació del transport públic urbà. Segons les darreres dades disponibles (2024), el gruix d’usuaris es concentra a les línies que estructuren l’eix central de Sabadell. Les línies L1, L2 i L3, que connecten de nord a sud, van sumar més de 5,6 milions de validacions. En segon lloc se situen les línies L5, L55 i L15, que acumulen més de 3 milions de viatges anuals. Pel que fa als títols de transport, la T-usual de l’ATM continua sent el més utilitzat —una de cada quatre validacions—, fet que confirma la consolidació dels abonaments recurrents entre els usuaris habituals.
L’efecte de les bonificacions
Des de la implantació de les bonificacions el 2022, la demanda no ha deixat de créixer. El primer mes ja es va notar una pujada notable en la venda de títols propis del TUS —T-10, T-Mensual i T-Mensual Jove— que llavors estaven bonificats fins al 31 de desembre de 2022. Actualment, les bonificacions es mantenen als abonaments mensuals T-Mes i T-Mes Jove del servei urbà, i l’Ajuntament de Sabadell n’ha aprovat la continuïtat per a tot el 2026. Aquests títols mantindran una reducció del 50% del preu final, aplicada directament en el moment de compra. La diferència entre la tarifa ordinària i el preu subvencionat continuarà essent assumida de manera conjunta per l’Estat i el consistori.
TUS consolida una etapa de màxims històrics i encadena diversos anys de creixement, amb perspectives de continuar ampliant la demanda. Encara, també, nous reptes: l’Ajuntament preveu que l’any 2028 gairebé tota la xarxa d’autobusos urbans de Sabadell sigui ja de baixes emissions. El ple municipal de fa uns mesos va iniciar el procediment per renovar part de la flota amb la compra de 20 nous vehicles —onze d’híbrids i nou d’elèctrics— destinats a la cooperativa TUS. La inversió, que s’enfila als 10 milions d’euros, permetrà que els nous vehicles s’integrin progressivament al servei entre el 2026 i el 2027. Amb aquesta ampliació, la ciutat s'apropa al compromís ambiental fixat per al 2031, quan es preveu que tota la flota d'autobusos sigui de baixes emissions. La renovació anunciada situarà la flota en prop d’un 90% de vehicles d’aquestes característiques.