Un grup de sabadellencs pròxims a Lluís Matas acusen Junts denuncien que la formació els ha impedit afiliar-se sense cap explicació. L'objectiu seria "arreglar" el resultat de les primàries per escollir el candidat a les municipals del 2027, segons apunta el portaveu dels afectats, Armand Cortés: "Ens han vetat perquè volen impedir, sigui com sigui, que Matas torni a encapçalar la llista", denuncia en declaracions al Diari.
Cortés parla en nom d'una trentena de simpatitzants que s'han mobilitzat per canviar el rumb del partit. S'oposen a la sortida del partit del Govern de Sabadell, que es va decidir per sis vots en una ajustada assemblea a mitjans de novembre de 2025. Com a reacció, el passat 2 de desembre, van demanar afiliar-se al partit de Puigdemont en bloc. La sorpresa va arribar quan la formació els va denegar la militància.
"Ningú ens ha donat cap argument ni explicació del perquè. Ens sentim menyspreats, ens mereixem una resposta com Déu mana", denuncia Cortés. Alguns han rebut una resposta escueta, en què es denega la sol·licitud, mentre que altres tenen un correu electrònic on s'assegura que l'alta no ha estat validada "pels estaments territorials corresponents ni per la direcció del partit, d'acord amb els procediments interns establerts i després de la valoració corresponent".
Els afectats es mantenen ferms i han enviat un recurs a la secretaria d'organització de Junts, Judith Toronjo, en què tornen a demanar entrar a les files del partit i exigeixen una explicació raonada al 'no' de Junts. Volen que s'indiqui quin òrgan territorial pren la decisió, la data de l'acord i la justificació "per escrit i raonada, tal com estableixen els estatuts del partit".
El portaveu del partit, Lluís Matas, es mostra "preocupat" pel fet que la direcció local del partit "pugui estar creant llistes de persones afins" abans de les primàries. El president de Junts per Sabadell, Francesc Baró, es mostra sorprès, assegura que "no sap qui és ni ha parlat" amb Armand Cortés i remarca que és una decisió que correspon a Barcelona. Per la seva banda, la direcció nacional de Junts declina fer declaracions al respecte.
"O el partit s'obre a noves idees, o morirà"
Els simpatitzants consideren que Junts s'està comportant com un "un partit feixista" i demanen a la formació independentista que reconsideri la seva decisió i els seus plantejaments. "S'han d'obrir a noves idees i persones. Si no, el partit s'enfonsarà i morirà", argumenta Cortés, que remarca que hi ha "molts sabadellencs de centre-dreta orfes, que no són del PSC, ni d'esquerres, ni tampoc de Vox o de la senyora de Ripoll [Sílvia Orriols]".
Actualment hi ha un centenar de militants de Junts a Sabadell. Amb aquests números, un grapat de vots pot decidir el candidat de les municipals, tal com va passar en la consulta sobre la sortida del Govern en què 31 afiliats van votar a favor i 26 en contra. L'entrada d'una trentena d'afiliats abans de les primàries podria ser decisiva perquè Matas s'imposi a l'executiva i repeteixi com a cap de llista l'any 2027.