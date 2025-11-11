La militància de Junts demana trencar l'acord amb el PSC i sortir del govern de Sabadell

Junts haurà d'abandonar el govern de Sabadell. La militància del partit s'ha pronunciat aquesta tarda i sentencia trencar l’acord amb l’executiu de Marta Farrés: 31 afiliats han votat a favor de la sortida i 26 en contra. Davant d'aquest veredicte, s'obren diferents escenaris: l'executiva reclamarà als dos regidors de Junts, Lluís Matas i Katia Botta que abandonin el govern i s'asseguin a les files de l’oposició.
En declaracions al Diari, el fins ara tinent d'alcaldessa i portaveu de Junts, Lluís Matas, sosté que el primer que farà serà reunir-se amb l'alcaldessa i que es prendrà uns dies per valorar els diferents escenaris i prendre una decisió. El juntaire ha refermat la seva voluntat de continuar treballant des de l'interior del govern i ha defensat en diverses ocasions la feina feta pel grup municipal. De fet, Matas expressava ahir en declaracions al Diari que no descartava cap de les opcions: des d'acatar el veredicte de la militància fins a desmarcar-se de Junts per Sabadell i acabar el mandat com a regidor no adscrit, juntament amb la regidora Katia Botta. En aquest cas, Junts perdria la seva representació al ple municipal. "Decidirem el que sigui millor per Sabadell i d’acord als nostres valors”, exposa el portaveu de Junts. Segons la legislació electoral vigent, l’acta de regidor és de caràcter personal i no es pot transferir, ja que pertany a la persona escollida a les urnes i no al partit pel qual es va presentar. Això vol dir que Matas i Botta podrien mantenir la seva condició d’electes del ple municipal i de membres del Govern, encara que hagin trencat la seva relació amb Junts. Des de l'executiva del partit, però, no contemplen aquest escenari.
Com s'ha arribat fins aquí?
L’executiva local havia posat vuit condicions a l’executiu de Farrés per mantenir-se al govern, i ara era moment de valorar si s’ha produït un canvi de rumb que permeti revalidar l’acord. “Creiem que l’acord no dona els rèdits que cal al partit, per això calia valorar si Junts ha de sortir”, exposava recentment Francesc Baró, que presideix l’executiva, en declaracions al Diari. La militància, formada per pràcticament un centenar de persones, havia de decidir quin era el futur del partit. Les peticions concretes que fixava l'executiva de Junts al govern de Farrés eren “redreçar el projecte de ciutat” a través d’una “agenda compartida”, garantir una “contenció fiscal”, reactivar la comissió de seguiment del pacte de govern i enfortir el paper institucional de Junts dins de l’executiu municipal. A més, el partit demanava un "compromís ferm amb el catalanisme i el sabadellenquisme", "més transparència en la gestió municipal" i un "canvi en l’estil de lideratge”.
El debat local coincideix amb un moment de tensió política a nivell estatal, després de la ruptura de Junts amb el PSOE al Congrés. El partit liderat per Míriam Nogueras ha bloquejat recentment l’activitat legislativa del govern espanyol amb vots en contra i esmenes a la totalitat.