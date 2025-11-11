Tesla s'instal·la a Sabadell

La multinacional automobilística americana Tesla ha escollit Sabadell per instal·lar-hi un nou centre. Si tot va sobre el previst, al llarg del primer trimestre del 2026, el Tesla Center serà una realitat.
Des de fa diversos mesos, la companyia liderada per Elon Musk està treballant en l'adequació de les instal·lacions, que s’ubiquen a la nau adjacent de Toyota Material Handling, al Polígon d’Activitat Econòmica (PAE) Parc Empresarial, a Sant Pau de Riu-sec. Precisament, aquest mateix dimarts, segons ha pogut saber el Diari, directius de la divisió Tesla Europa han visitat les instal·lacions sabadellenques per conèixer de primera mà l’estat de les obres del nou espai.
El nou Tesla Center comptarà amb un Service Center, un taller mecànic per facilitar l’assistència i operacions postvenda als clients sabadellencs i vallesans. Avui dia, el centre més proper per als clients de vehicles Tesla es troba a Barcelona.
Alhora, les instal·lacions també tindran un espai d’exposició dels diversos models de la multinacional automobilística nord-americana, posant a disposició dels interessants l’opció de veure, provar i comprar els vehicles elèctrics, entre els quals, el Model 3, Model S i Model X.
Al tancament del passat exercici, la companyia californiana comptava a Espanya amb una desena llarga de centres de venda i postvenda, en el que ara caldrà sumar-hi el sabadellenc. En el mateix exercici, Tesla Spain va fregar les 16.700 unitats venudes.