Sabadell, tercera ciutat en generació de riquesa

Sabadell s’ha consolidat com una de les economies més importants del Vallès Occidental i de Catalunya. Segons les últimes estimacions, la ciutat ha generat un Producte Interior Brut (PIB) total de 6.509,7 milions d’euros, superant la seva veïna Terrassa, que se situa en 6.468,3 milions. Aquest avanç situa Sabadell com la tercera ciutat catalana amb més volum econòmic, només per darrere de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, segons les darreres dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
Pel que fa al PIB per habitant, que indica la riquesa mitjana generada per cada resident, Sabadell registra 29.381 euros, per sobre dels 28.333 euros de Terrassa. Tot i això, aquestes xifres continuen per sota de la mitjana catalana, situada al voltant dels 39.500 euros per persona.
Si ampliem la mirada a la comarca del Vallès Occidental, les diferències entre municipis són notables. A Sant Cugat del Vallès, el PIB per habitant frega els 60.000 euros, amb un model econòmic basat en serveis d’alt valor afegit i tecnologia. A Rubí, el PIB per habitant se situa als 35.400 euros, gràcies a la concentració industrial i a la diversificació econòmica. Les dades també reflecteixen que el conjunt del Vallès Occidental presenta un PIB per habitant mitjà d’uns 36.301 euros, lleugerament per sota de la mitjana catalana, amb un creixement moderat però inferior a altres comarques.
L’estructura econòmica de Sabadell mostra una clara predominança del sector serveis, que concentra més del 85% del Valor Afegit Brut (VAB) municipal. Malgrat aquest predomini, la indústria continua tenint un paper rellevant, amb un pes proper al 10% del VAB. Si es compara amb altres municipis de la comarca, Terrassa destaca per un VAB industrial més alt que Sabadell, especialment en sectors de fabricació i tecnologia. A Sant Cugat, el VAB està molt concentrat en serveis d’alt valor afegit, com tecnologia i activitats professionals avançades, amb un impacte directe en el PIB per habitant elevat.