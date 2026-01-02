Grup Salas impulsa el seu primer hotel

El grup immobiliari sabadellenc Salas ha anunciat, recentment, dues operacions estratègiques. Per un costat, la companyia impulsarà el seu primer hotel propi a Martorell, i de l’altra, ha formalitzat una aliança empresarial amb ACR per adquirir Modulbath, especialitzada en banys industrialitzats en 3D.
El projecte hoteler, que es desenvoluparà en col·laboració amb IHG Hotels & Resorts i Hotel Collection International, es convertirà en el primer establiment propi del grup. L’hotel operarà sota la marca Holiday Inn Express, tindrà 98 habitacions i s’ubicarà al nou barri de La Sínia, a Martorell, en una parcel·la propietat de l’INCASÒL de la qual Grup SALAS ha resultat adjudicatari. Les obres estan previstes que finalitzin durant el tercer trimestre de 2028. Des de la direcció del grup, es destaca que aquest projecte suposa una fita rellevant en l’evolució de la companyia, tant pel seu caràcter estratègic com pel valor afegit que aporta al territori. La ubicació de Martorell es considera clau per donar resposta a la demanda d’allotjament vinculada a l’activitat econòmica i empresarial de la zona.
Paral·lelament, Grup SALAS ha reforçat la seva aposta per la industrialització de la construcció amb l’adquisició del 50% de Modulbath, una operació compartida amb ACR. L’objectiu principal d’aquesta aliança és garantir el control del subministrament de banys industrialitzats en 3D. Un element cada vegada més determinant en els projectes d’edificació industrialitzada.