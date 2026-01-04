Sabadell treballa per mantenir la Cavalcada de Reis malgrat la previsió de pluja i fred

L'Ajuntament de Sabadell ha confirmat que està treballant per mantenir la celebració de la Cavalcada de Reis davant de les previsions de pluja i la notable baixada de temperatures que s'espera aquest dilluns 5 de gener.
Segons fonts municipals, el consistori ha incorporat millores tècniques i de producció que permeten el desenvolupament de la Cavalcada amb determinades condicions de pluja.
Des de l'Ajuntament expliquen que el dispositiu municipal "estarà condicionat a l’evolució del temps, amb previsions de pluja, temperatures baixes i la possible presència de neu o gel". La Cavalcada es mantindrà sempre que les condicions meteorològiques ho permetin i no hi hagi risc per a la seguretat, afirmen.
La seguretat, prioritat absoluta
L’Ajuntament subratlla que "la prioritat absoluta és garantir la seguretat de totes les famílies que assisteixen a la Cavalcada i també de les persones que hi participen", ja que aquestes ho fan i "protegir la seva integritat física és una responsabilitat i un criteri determinant a l’hora de prendre decisions organitzatives".
En cas que les condicions meteorològiques empitjorin, les comparses a peu es retirarien per garantir la seguretat. La voluntat municipal és intentar mantenir fins al final les carrosses de Ses Majestats els Reis d’Orient i l’Estel, que només es retirarien si la situació suposa un risc clar per a participants o públic.
Pel que fa a la logística, els equips de llum i so estan preparats per suportar pluja lleu o moderada, tot i que podrien veure’s afectats per precipitacions fortes. També s’ha decidit que no es llençaran caramels si el paviment està mullat, amb l’objectiu d’evitar relliscades, especialment entre els infants.
Possible neu o gel i informació al moment
Les previsions indiquen la possibilitat de neu o gel, sobretot a la zona nord de la ciutat. Si en algun moment la Cavalcada no pot continuar amb garanties de seguretat, un vehicle amb megafonia informarà les persones que es trobin al carrer.
L’Ajuntament ha anunciat que dilluns al matí actualitzarà la informació amb previsions més precises i recomana a la ciutadania seguir els canals oficials. També aconsella sortir de casa amb roba adequada, impermeables i calçat per al fred i la pluja.
Descartat un escenari alternatiu a l’interior
El consistori havia valorat la possibilitat de transformar la Cavalcada en un esdeveniment estàtic a l’interior de Fira Sabadell, amb visites controlades i protegides de la pluja i el fred. Finalment, però, aquesta opció s’ha descartat, "ja que Fira Sabadell només podria acollir una petita part del públic que habitualment segueix la Cavalcada al carrer". Per aquest motiu, l’Ajuntament ha optat per mantenir el format itinerant adaptant-se a les condicions climàtiques.
Amb totes les mesures previstes, l’Ajuntament de Sabadell reafirma el seu compromís perquè els nens i nenes de la ciutat puguin veure Ses Majestats en un entorn segur. L’objectiu, segons el consistori, és que la il·lusió de la nit de Reis arribi a tots els racons de Sabadell, “plogui, nevi o faci fred”, sempre amb la seguretat com a prioritat.