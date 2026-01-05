El Meteocat activa l'alerta per neu i fred a Sabadell durant la Cavalcada de Reis

La inestabilitat meteorològica i el fred estan sent els principals protagonistes d'aquest 5 de gener per l'expectació de la celebració de la Cavalcada de Reis. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) de fa uns dies, la borrasca Francis podria arribar a Sabadell, al Vallès Occidental i a centenars de municipis de Catalunya. Aquest dilluns, el Meteocat ha emès un avís per neu amb un grau de perill de 2 sobre 6 des de les 7 h fins a la matinada d'aquest dimarts. Segons informen des del servei meteorològic, hi ha la possibilitat que arribi alguna nevada, d'uns dos centímetres de gruix, a cotes baixes, inferiors als 400 metres.
De totes maneres, segons el mateix servei, es preveu algun ruixat molt esporàdic a Sabadell entre les 16 h i les 19 h, encara que asseguren no superarà els 1,2 l/m2 en aquestes tres hores, i unes temperatures que oscil·lin entre els 4 i els 5 graus centígrads. Des de l'Ajuntament, però, ja han avisat que està treballant per mantenir la celebració de la Cavalcada de Reis davant de les previsions de pluja i la notable baixada de temperatures.
De fet, la neu que emblanquina diferents punts de Catalunya aquest dimarts ha arribat a mig matí a la zona del Vallès Occidental. Al voltant de les 10 h, les volves han començat a caure a punts elevats de la comarca i una hora més tard la neu ja ha agafat gruixos tímids al Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Arbres i vorals de carretera han acumulat prop d’un centímetre de neu en l’accés al parc des de Matadepera. En aquest municipi vallesà, les cases i cotxes de les urbanitzacions més altes també han quedat lleugerament enfarinades a mig matí. De totes maneres, es preveu que sigui un fet puntual que duri aquest 5 de gener i no s'allargui de cara als pròxims dies.
Alerta per fred intens a Sabadell fins dimecres
A banda de l'avís per la possible arribada de nevades, el fred protagonitzarà l'arribada de Ses Majestats i els dos dies següents. Segons informa el Meteocat, des d'aquest dilluns a les 19 h fins dimecres, 7 de gener, a les 13 h, s'ha activat una alerta per fred intens amb un grau de perill de 3 sobre 6. Les temperatures, que arribaran a mínimes de 0, baixaran a tot Catalunya i aniran baixant a poc a poc. El grau de perill d'aquest dilluns és de 0 sobre 6; dimarts, 2 sobre 6, i, finalment, dimecres, de 3 sobre 6. D'aquesta manera, es fa una crida a la població a anar molt amb compte durant aquests tres dies d'alerta i a abrigar-se degudament, portar calçat adequat, no pujar a baranes, reixes ni lloc elevats i fer cas de les indicacions dels membres de seguretat.