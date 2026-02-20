Entitats de la Creu Alta reclamen diàleg al Govern

Les obres previstes per l’Ajuntament a la plaça de la Creu Alta coincidiran amb la festa major del barri, per la qual cosa entitats i l’associació de veïns han aixecat la veu perquè el consistori ho tingui en compte. De totes formes, aquest punt és només un dels temes que preocupa diverses entitats sobre aquestes obres. La previsió municipal d’inici dels treballs apunta a la primera setmana de març i, el termini d’execució, set mesos (fins a final de setembre - principi d’octubre, per tant). Des del consistori confirmen que està previst coincidir amb la festa major del barri, però que “tot i així s’està treballant perquè l’afectació sigui la mínima possible i la celebració es pugui desenvolupar amb normalitat”. Durant aquells dies es preveu que només quedi tancada la zona de jocs infantils, que és on s’actuarà principalment per renovar-la.
Des del Casal Popular El Tallaret consideren “especialment greu” que les obres coincideixin amb la festa major del barri. Opinió que també trasllada el president de l’Associació Veïnal de la Creu Alta, Jaume Marco: “L’inici d’obres està mal plantejat. No podem tornar a tenir obres a la plaça que afectin els dies de la festa major, és prou multitudinària perquè [a l’Ajuntament] ho tinguin en compte”. A banda del calendari, al Casal Popular El Tallaret preocupa com s’ha gestat el projecte. Carla Baussà, que n’és membre, explica que “hem demanat reunir-nos amb ells [Ajuntament] per obrir diàleg i no hem rebut ni resposta”. 21 entitats del Tallaret han signat un comunicat difós aquesta setmana en què expressen el seu malestar pel disseny de la reforma de la plaça. Baussà remarca que “som gran part de la comunitat que donem vida a la plaça” i explica que des del Tallaret volen que, si es renova, “el projecte sigui fruit del diàleg obert amb tothom i un procés participatiu reflexiu i inclusiu que tingui en compte totes les necessitats”, esquivant “finalitats electoralistes”. Sí que s’ha reunit amb l’Ajuntament l’Associació Veïnal, des d’on creuen que “la plaça funciona, s’hi poden fer moltes coses i crec que continuarà igual”, diu Marco, que afegeix que el que farà l’Ajuntament “amb els rètols que va penjar als carrers no queda molt clar”.
Fonts municipals consultades pel Diari remarquen que l’actuació se centrarà en ampliar la zona de jocs infantils 2,8 metres quadrats, guanyant un espai de la part nord que ara és un parterre que es traurà i, cap a la part sud de la zona, perquè s’eliminarà una filera d’arbres “que es treu pel seu estat”. El tros central i diàfan de la plaça es manté, així com els tres arbres que fan de separació amb la zona de jocs. En canvi, els arbres que hi ha a la vora dels jocs infantils es trauran i se’n plantaran de nous al mateix espai. Els jocs infantils tindran una nova tanca perimetral, elements inclusius i es renovarà el paviment de grava i cautxú. També es plantaran noves plantes arbustives i s'instal·laran nous bancs i papereres. Finalment, i després de les queixes veïnals dels últims anys, l’Ajuntament confirma que té previst plantar un nou arbre de Nadal, un cedre, segons ha acordat amb l’associació de veïns del barri.