Veïns de la Creu Alta es desmarquen del Nadal al barri: “L’arbre és tenebrós”

La tradicional encesa de llums de Nadal a la plaça de la Creu Alta perdrà enguany la participació de l’Associació Veïnal de la Creu Alta. L’entitat ha comunicat que no participarà en l’acte d’encesa de llums ni en les activitats complementàries. Segons explica Jaume Marco, president de l'enitat, la decisió arriba després d'alguns desacords amb l’Ajuntament de Sabadell sobre l’arbre de Nadal instal·lat a la plaça. L’any passat, un cop finalitzades les festes, veïns ja havien traslladat al consistori que l’arbre utilitzat “no era l’adequat”, ja que es tractava d’un exemplar de fulla perenne que, en perdre les seves fulles, oferia un aspecte “tenebrós" i "no era propi d’un ambient nadalenc”. "La Creu Alta mereix un altre mena d'arbre per a decorar", lamenta.
En la primera reunió d’aquest any per preparar els actes de Nadal, "l’associació va proposar fer-se càrrec del cost d’instal·lar-ne un de nou o col·locar-ne un de sec decoratiu", expressa Marco. Tot i això, des del consistori s’ha argumentat que "no es pot plantar un arbre nou sense tenir-hi instal·lat un sistema de reg automàtic". Davant d’aquesta situació, l’entitat ha decidit no assumir cap despesa ni participació en els actes nadalencs d’enguany.
Enguany no se celebrarà la tradicional xocolatada popular, un dels moments més esperats per les famílies del barri. Tampoc es durà a terme la coordinació amb les escoles per a la decoració de la plaça i la creació de les garlandes de desitjos, una activitat que en els últims anys havia implicat desenes d’infants. A més, la decisió comporta que no hi haurà actuacions musicals ni teatrals impulsades per l’associació. Corals, grups de teatre i altres entitats que habitualment participaven en l’encesa de llums no formaran part del programa. Malgrat tot, des de l'entitat volen deixar clar que "aquesta és una decisió puntual" i l’associació confia a poder reprendre la col·laboració en el futur.