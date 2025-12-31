Reparen alguns fanals de Sabadell després de l'accident d'aquest Nadal

Tècnics municipals de l'Ajuntament de Sabadell i d'Aluvisa, l'empresa encarregada del manteniment de l'enllumenat i els semàfors de Sabadell, estan revisant aquests dies diversos fanals de la ciutat per assegurar que estiguin en bon estat i prevenir que puguin caure. L'Ajuntament va anunciar dilluns que està "treballant per establir les possibles causes de la caiguda d’un fanal dissabte al matí al passeig de la Plaça Major". El succés, segons ha pogut saber el Diari, va provocar un politraumatisme a la dona que va rebre l'impacte directe del fanal i va haver de ser traslladada a l'hospital Parc Taulí en estat crític, on continua ingressada a l'UCI.
Des d'aleshores, almenys a la zona del racó del Campanar i el passeig de la Plaça Major, s'han revisat i reparat alguns fanals, en punts com la base. I se n'han retirat almenys, de moment, tres: un era al racó del Campanar i dos més a prop del carrer de la Rosa. Respecte al fanal que va caure, situat entre el Passeig i el carrer del Pedregar (davant la bústia de Correus), fonts municipals asseguren que s'està treballant per substituir-lo. Després de l'incident, va ser retirat. Segons assenyala un veí, Jordi Izard i Granados, el fanal en qüestió ja estava malmès la nit de Nadal, més de 36 hores abans de caure, tal com mostra la següent fotografia que va fer ell mateix el 25 de desembre a les 21.23 h i que, posteriorment al succés, és quan la va revisar i va veure l'estat del punt de llum.
L'Ajuntament remarca que cada dos mesos "realitza inspeccions preventives de manera sistemàtica" dels prop de 16.500 fanals de la ciutat, i substitueix "de manera immediata" els que estan deteriorats o tenen desperfectes, per exemple, provocats per accidents de trànsit. Segons el consistori, els dos mesos són "un període significativament inferior al que estableixen les fitxes tècniques". En aquest cas, el fanal va caure durant la llevantada dels darrers dies, unes circumstàncies similars a les que es va produir la caiguda d'un altre fanal a la ronda de Zamenhof l'agost de 2023. Posteriorment, s'han renovat 67 fanals d'aquesta ronda, entre altres de la ciutat.