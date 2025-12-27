ARA A PORTADA

Sabadell

Dues persones ferides per la caiguda d'un fanal a Sabadell

El succés s'ha produït passades les 12 h

  • Fanal caigut al carrer del Pedregar -
Publicat el 27 de desembre de 2025 a les 13:46
Actualitzat el 27 de desembre de 2025 a les 13:53

Dues persones han resultat ferides per la caiguda d'un fanal aquest dissabte 27 de desembre. El succés s'ha produït al carrer del Pedregar, cantonada Passeig (Centre). Els serveis d'emergències han rebut l'avís de l'accident a les 12.41 h i fins al lloc s'hi han desplaçat unitats de la Policia Municipal, Mossos d'Esquadra, Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i bombers.

Sabadell viu una nova jornada plujosa en aquestes festes nadalenques i en què l'estació meteorològica del Parc Agrari ha registrat una precipitació de 9,8 litres per metre quadrat fins a les 13 h.

  • Els cossos d`emergències s`han desplaçat fins al lloc del succés

Estem treballant per ampliar aquesta informació

