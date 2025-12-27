Dues persones ferides per la caiguda d'un fanal a Sabadell

Dues persones han resultat ferides per la caiguda d'un fanal aquest dissabte 27 de desembre. El succés s'ha produït al carrer del Pedregar, cantonada Passeig (Centre). Els serveis d'emergències han rebut l'avís de l'accident a les 12.41 h i fins al lloc s'hi han desplaçat unitats de la Policia Municipal, Mossos d'Esquadra, Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i bombers.\r\n\r\nSabadell viu una nova jornada plujosa en aquestes festes nadalenques i en què l'estació meteorològica del Parc Agrari ha registrat una precipitació de 9,8 litres per metre quadrat fins a les 13 h.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tEls cossos d`emergències s`han desplaçat fins al lloc del succés\r\n\tD.S.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEstem treballant per ampliar aquesta informació\r\n