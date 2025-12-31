ARA A PORTADA

Sabadell

FOTOS | L'Home dels nassos acomiada l'any a Sabadell

Ha recorregut el nucli antic de la ciutat amb una comparsa d'Encultura't

  • L'Home dels nassos a Sabadell -
Publicat el 31 de desembre de 2025 a les 12:50
Actualitzat el 31 de desembre de 2025 a les 12:55

Com és tradició, l’últim dia de l’any, l’Home dels nassos ha recorregut carrers del nucli antic de la ciutat per acomiadar el 2025 amb els veïns.

Qui l'ha vist? L’Home dels nassos ha sortit a les 10.30 h d'aquest 31 de desembre des del racó del Campanar, on l'ha rebut el Llaminer, i ha recorregut diferents carrers del nucli antic de Sabadell perquè tothom el pogués trobar i saludar. Té tants nassos com dies té l’any o tants com li’n resten, com preferiu dir-ho. En el recorregut l'ha acompanyat la comparsa de l’entitat Encultura’t.

 

  • L`Home dels nassos a Sabadell, rebut pel Llaminer

 

  • L`Home dels nassos a Sabadell

 

  • L`Home dels nassos a Sabadell

 

  • L`Home dels nassos a Sabadell

 

  • L`Home dels nassos a Sabadell

 

 
  • L`Home dels nassos a Sabadell

 

  • Comparsa d`Enculturat per l`Home dels nassos a Sabadell

 

