FOTOS | La Cap d'Any Race acomiada el 2025 amb una marea de corredors pels carrers de la ciutat

"La paraula que pot definir el que hem fet és orgull", ha dit visiblement emocionat l'Aleix Ribell després de finalitzar una Cap d'Any Race per al record. La 14a edició de la cursa ha tornat a batre tots els registres amb més de 4.200 inscrits entre els recorreguts de 5 i 10 quilòmetres i les curses infantils. Un balanç molt positiu per a una tradició més que consolidada a la ciutat. "Ens havíem posat unes metes molt ambicioses i el repte era majúscul i l'hem aconseguit tirar endavant amb molta feina i dedicació. Potser és l'any en què acabem tots més esgotats, però ha valgut la pena. La satisfacció és enorme", afirma.
En el pla competitiu, els guanyadors d'enguany s'han estrenat al capdavant de la cursa. En la de cinc quilòmetres ha triomfat Rayan Zaaf que amb un temps de 14:41 s'ha imposat a Jan Isla (14:42) en un tram final d'infart. El podi l'ha completat Gerard Badia que també ha baixat dels quinze minuts (14:49). En la categoria femenina, l'atleta de la Joventut Atlètica de Sabadell, Berta Galán, ha pujat al més alt del calaix amb una marca de 17:02, per davant d'Ariadna Navarro (17:27) i Daniela Gaitán (17:33).
En el circuit llarg, el de deu quilòmetres, el guanyador ha estat David Fernández, superant per poc la mitja hora (31:41). Per darrere, Eduard Villalba (32:21) i Isaac Puig (32:23) s'han disputat fins al final les dues posicions de podi en un ajustat desenllaç. Pel que fa a les dones, Mireia Riba ha estat la primera a travessar la línia de meta, en 36:37, seguida d'Ivette Sánchez (38:26) i Laura Arroyo (38:28). Competitivitat i festa en una Cap d'Any Race que ha tingut els ingredients necessaris per satisfer tothom.
Un cop superat, novament, el rècord i estant tan a prop del topall de participants que es marcaven des de l'organització en el total, els pròxims reptes cada vegada es fan més difícils de predir. "Estem en uns nivells que no hauríem imaginat mai. Ho hem treballat i tenim la recompensa. Com a objectiu per a la pròxima edició tenim continuar millorant el producte i fent l'experiència cada vegada més grossa. Que la gent que vol festa i acomiadar l'any fent esport d'una forma lúdica se senti còmoda, però també que els que volen competir ho puguin fer en les millors condicions. Sempre volem més i, a partir de demà, ja treballarem per fer la festa encara més grossa en el 2026", assegura Ribell. La festa continua amb les campanades a la terrassa de l'Eix, a l'Hotel Verdi, i després amb revetlla fins a la matinada al Maloa Club.